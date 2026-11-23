Премиерът Румен Радев проведе среща с представители на Световната банка. На нея бяха обсъдени възможностите за сътрудничество при изработването и прилагането на модели за публично-частни партньорства, както и перспективите за разширяване на сътрудничеството между България и Световната банка.

Акцент на разговора беше поставен върху възможностите за осигуряване на финансиране за мащабни транспортни инфраструктурни проекти. Във връзка с това беше обсъдена и възможността Световната банка да предостави експертна и техническа подкрепа при подготовката и реализацията им.

В срещата в Министерски съвет участваха още вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шиков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, както и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Асен Ненчев.

От страна на Световната банка участие взеха регионалният директор на Международната банка за възстановяване и развитие за държавите от ЕС Анна Ахалкаци, регионаленият директор на Международната финансова корпорация за Европа Инес Роша и ръководителят на офиса на Групата на Световната банка в България Джейсън Пелмар.

В рамките на разговора бяха разгледани и възможностите за привличане на преки чуждестранни инвестиции в България.