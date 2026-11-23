Синдикалната организация на държавните служители в МВР (СОДС-МВР) обяви, че се въздържа от протестни действия. Позицията идва, след като служители на вътрешното министерство и затворите в страната обявиха протест за 28 ноември заради идеите за замразяване на възнагражденията в сектора от догодина и "цялостното пренебрежение от страна на държавата".

От СОДС-МВР посочват, че решението им е продиктувано от желанието да продължи диалогът с ръководството на ведомството и да се стигне до конкретни резултати. По думите им министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев последователно е поставял въпроса за ограниченията в бюджета и финансовите възможности на министерството.

Сред исканията на СОДС-МВР е държавните служители в системата да получават допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - т.нар. клас прослужено време. От синдиката уточняват, че в проекта на държавния бюджет за следващата година са предвидени 5% увеличение на заплатите и средства за представително облекло за служителите със статут по Закона за държавния служител.

В събота председателят на СФСМВР Илия Кузманов обясни, че недоволството не е свързано единствено с липсата на предвидено увеличение на възнагражденията в сектор „Сигурност“ през 2027 г., а и с натрупано през годините напрежение и влошен социален диалог. Той определи демонстрацията като „протест за чест и достойнство“. От федерацията смятат, че изключването на сектор „Сигурност“ от общия подход за увеличение на възнагражденията на държавните служители е необосновано.