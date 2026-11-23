Хиляди хора бяха евакуирани от концерта на американския рапър Дон Толивър в Манчестър в неделя вечерта след сигнал, че е било разпръснато „неизвестно вещество“, съобщи британската полиция.

От службата за спешна помощ в Северозападна Англия уточниха, че вероятно веществото е „сълзотворен газ“ и по първоначална информация е било изпуснато към края на концерта.

Над 12 000 души са били изведени от залата Co-op Live, където се е състоял концертът. Един човек е откаран в болница след инцидента, а на няколко души е оказана медицинска помощ на място. Някои от прегледаните са се оплакали от дразнене в очите и дихателни проблеми.

Веществото до момента не е идентифицирано, като полицията съобщи, че ще работи по установяването му.