Снимка: iStock, илюстративна
150 души бяха евакуирани вчера от хотел в румънския планински курорт Пояна Брашов заради пожар, който обхвана площ от около 2000 кв.м.
Огънят е избухнал на тераса на апартамент на висок етаж и бързо е обхванал мансардата, покрива и последните три етажа на сградата.
На мястото са били изпратени 11 пожарни коли, два екипа на Спешната мобилна помощ (SMURD), три линейки на Окръжната служба за медицинска помощ и друга специализирана техника за намеса.
💥Poiana Brașov’daki 4 yıldızlı otelde şiddetli yangın: 150 kişi tahliye edildi! 📍Alpin Otel’de çıkan yangın; binanın son üç katını etkiledi. Alevler yaklaşık 2.000 metrekarelik alana yayıldı. ▪️ Yangın nedeniyle yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Olayda şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirildi. ▪️ Söndürme çalışmalarına 5 farklı ilden ekipler sevk edilirken, 11 itfaiye aracı ve 4 merdivenli araç görev yapıyor. ▪️ Ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. #Romanya #PoianaBrașov #Brașov #Yangın #İtfaiye #incendiu— Romanya Haber (@romanya_haber) November 22, 2026
„Положението е под контрол. Няма жертви, а всички гости и членовете на персонала са в безопасност. Благодарение на бързата и професионална намеса на екипите на Инспектората за извънредни ситуации в Брашов, пожарът бе овладят, а екипите за намеса продължават необходимите действия за отстраняване на всички рискове“, написа във Facebook ръководството на хотел „Алпин“.
Причината за избухването на пожара все още е неизвестна.
Редактор: Никола Тунев