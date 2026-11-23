11 души са задържани при спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения, която се провежда в цялата страна. Сред тях има и четирима лекари и петима посредници, научи NOVA. Операцията се провежда в три области - София, Разград и Враца (в района на Мездра).

Задържани са и двама с фалшиви ТЕЛК решения.

Операцията е в отговор на данни за мащабни злоупотреби, ощетили хазната с огромни средства.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Eдно от местата, на които се провежда акцията, е Първа градска болница в столицата.

Очаквайте подробности!