Акция по претърсване и изземване се провежда в сградата на Община Дулово и в офис на фирма за строителен надзор, собственост на сестрата на кметицата. Разследва се предполагаем натиск от страна на кметицата върху главния архитект на общината. По информация на NOVA се проверяват данни, че той е бил принуждаван да издава удостоверения за търпимост на незаконно построени къщи на жители от малцинствата в региона.

Според събраната до момента информация предполагаемата схема е включвала и политически елемент. Твърди се, че в замяна на издаването на документите собствениците на постройките е трябвало да подкрепят кметицата на следващите местни избори. Тези обстоятелства са предмет на проверка в рамките на досъдебното производство.

Паралелно с това разследващите проверяват и данни за оказван натиск върху хора, които искат да получат разрешение за строеж. Те са били насочвани към конкретна фирма за строителен надзор, чийто местен офис се управлява от сестрата на кметицата. Твърди се, че при отказ да използват услугите ѝ документите им за строителство са били забавяни или не са издавани.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по служба.