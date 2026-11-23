Снимка: iStock
-
Как трябва да реагират полицаите при сигнал за неправомерни дейтвия на деца
-
Разследващ журналист твърди, че има чадър от полицай над 14-годишно момче, замесено в случая с блудството в София
-
Страх и напрежение в центъра на Варна: Група непълнолетни тормози жители
-
Полицейско преследване на краден автомобил завърши с катастрофа в центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Четирима задържани и две досъдебни производства след разследване на NOVA за злоупотреби в КАТ – Видин
-
Дания осуети предполагаем опит на руското разузнаване за убийството на рапър
14 души са задържани при спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения, която се провежда в цялата страна. Сред тях има и четирима лекари и петима посредници, научи NOVA. Операцията се провежда в три области - София, Разград и Враца (в района на Мездра).
Задържани са и двама с фалшиви ТЕЛК решения.
Тя идва на фона на обявената от правителството мащабна реформа в системата на ТЕЛК, провокирана от рязкото нарастване на издадените решения и огромните бюджетни разходи за инвалидни пенсии и лична помощ.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
По неофициална информация разследването тръгва от Разград, където лекари със спорни ТЕЛК решения са изпращани в Първа градска болница в София, където документацията им да бъде оформена и да се издаде решение.
„Не е акция, а обикновена рутинна проверка. Нямаме резултати от нея, няма задържани”, заяви представител на комисията
„Видяхме, че дойдоха 15 души и нещо търсеха тук. Най-вероятно са търсили документи. Имат поръчка, която си изпълняват хората – това им е работата”, допълни друг лекар.