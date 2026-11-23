Режисьорът Куентин Тарантино и съпругата му Даниела Пик Тарантино посрещнаха третото си дете. 63-годишният носител на „Оскар” и 43-годишната бивша манекенка обявиха, че имат момченце, съобщава „Пийпъл”.

Двойката вече има шестгодишен син Лео и четиригодишна дъщеря Адриана.

Тарантино и Пик се запознават през 2009 г. в Израел, сключват брак през 2018 г. и в момента живеят в Тел Авив.

Куентин Тарантино е режисирал редица емблематични филми, сред които "Глутница кучета" (1992), "Криминале" (1994), "Джаки Браун", "Гадни копилета" (2009), "Джанго без окови" (2012), "Имало едно време в Холивуд" (2019), припомня БТА.

Междувременно Даниела следва музикалните стъпки на баща си Цвика Пик - роден в Полша израелски поп и рок певец, поет и композитор, сред чиито хитове е песента Diva на Дана Интернешънъл, спечелила конкурса „Евровизия” през 1998 г. Заедно със сестра си Шарона тя се изявяваше в дует под името Pick Sisters. По-късно Даниела се насочи към солова кариера.