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Инфлацията в България остава по-висока от средната за еврозоната, а управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ценовият натиск може да се окаже по-траен. В същото време хотелите в курортите се запълват за нова година, въпреки че цените са по-високи. Има ли криза или само усещане за такава? Темата коментираха пиар експертът Ива Екимова, икономистът Аркади Шарков и журналистът Божидар Русев в предаването „Пресечна точка”.
Поскъпването на живота не е само български феномен. Високите разходи за издръжка и жилища, на фона на растящи бюджети за отбрана, изкараха десетки хиляди млади хора на протести в повече от 20 европейски държави този уикенд.
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Редактор: Ина Григорова