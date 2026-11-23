Инфлацията в България остава по-висока от средната за еврозоната, а управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ценовият натиск може да се окаже по-траен. В същото време хотелите в курортите се запълват за нова година, въпреки че цените са по-високи. Има ли криза или само усещане за такава? Темата коментираха пиар експертът Ива Екимова, икономистът Аркади Шарков и журналистът Божидар Русев в предаването „Пресечна точка”.

Поскъпването на живота не е само български феномен. Високите разходи за издръжка и жилища, на фона на растящи бюджети за отбрана, изкараха десетки хиляди млади хора на протести в повече от 20 европейски държави този уикенд.

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