Срещата на Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин не е нова Ялта, а знак за засилващото се влияние на големите световни сили. Европа постепенно губи мястото си в международните процеси, защото напусна полетата, в които традиционно беше силна - дипломацията, преговорите и меката сила. Това коментира бившият заместник-министър на външните работи и посланик на България в Лондон Любомир Кючуков в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева".

По думите му историческата аналогия с конференцията в Ялта през 1945 г. е подвеждаща, тъй като тогава се събират съюзници и победители във Втората световна война, които обсъждат бъдещото устройство на света. В Китай на една маса са седнали три държави, които по-скоро са съперници, отколкото съюзници.

Според него срещата трябва да се разглежда като част от по-дълбок процес в международните отношения - засилването на влиянието на големите глобални играчи, които все повече ще определят посоката на развитие съобразно собствените си интереси.

Дипломатът посочи, че Русия и САЩ са ангажирани във военни конфликти, при които международното право и международните институции са поставени под натиск. „Китай се профилира като спокойната сила, силата на международните институции, на правото, на политическия диалог и, нещо не по-малко важно, като говорител на другите, които ги нямаше на срещата“.

Според Кючуков американският президент Доналд Тръмп е търсил потвърждение на лидерската роля на САЩ и на собственото си влияние върху американската политика. За Владимир Путин основната цел е била да излезе от международната изолация и да получи подкрепата на Китай като партньор.

Кючуков не смята, че срещата непременно поставя началото на устойчив тристранен формат между САЩ, Китай и Русия.

Не бих залагал точно на тази формулировка, най-малкото защото става дума за три държави, които по-скоро са съперници, отколкото съюзници. Те преследват различни интереси Любомир Кючуков

Според него трите държави вероятно ще продължат да взаимодействат, но това може да става и чрез двустранни срещи, без непременно да се организират нови тристранни формати. В същото време всяка от тях ще продължи да действа самостоятелно, когато интересите ѝ не съвпадат с тези на останалите.

Отсъствието на Европа от срещата не е толкова въпрос на география, колкото на политическо влияние, смята Кючуков. „Проблемът обаче не е в географското отсъствие, а в политическото отсъствие от глобалните процеси на Европа. Споменахте за сянката, аз бих казал, че за съжаление е дълбока сянка“.

„Налага се изводът, че след като Европа се обяви официално за геополитически играч, тя загуби геополитически позиции, колкото и парадоксално да изглежда това. Защото Европа просто напусна полето, където тя беше силна - полето на стандартите, на преговорите, на меката сила, на политическите решения“, заяви Кючуков.

По думите му все по-рядко се търси европейско участие при решаването на сериозни международни конфликти.

Кючуков изрази притеснение и от посоката на европейската политика по отношение на сигурността. „Отдавна твърдя, че за съжаление нашата политика като че ли е насочена по-скоро към това да се подготвим за война, а не да я предотвратим“, заяви дипломатът.

Той даде за пример препоръките към гражданите в някои европейски държави да се запасяват с храна и стоки от първа необходимост за няколко дни.

Особено критичен беше към военните учения в Полша, организирани от т.нар. Коалиция на желаещите. Според него съществуват въпроси около отношенията между тази неформална структура и официалните институции на ЕС и НАТО.

„Коалицията на желаещите е неформална структура, която сама по себе си се създава, за да заобиколи именно легитимните структури. В конкретния случай става дума за Европейския съюз и НАТО, защото там не могат да се вземат по ред причини точно този тип решения“, обясни Кючуков.

По думите на Кючуков предвиденият за настоящата и следващата година заем от 90 млрд. евро вече се изчерпва. Затова е необходимо да бъдат осигурени допълнителни средства. Украйна се нуждае от още около 70 млрд. евро, като Европейският съюз е приел да осигури 45 млрд. евро чрез нов общ заем.

Според него в документите на Европейския съюз, когато става дума за средства за военни цели, често се включва уточнение, че участието зависи от националните позиции на отделните държави.

За да постигне съгласие между страните, Европейската комисия е предложила компромисна формула. От предвидените 45 млрд. евро 25 млрд. ще бъдат насочени към военна помощ за Украйна, като гаранциите за тях ще бъдат поети от държавите в Коалицията на желаещите. Останалите 20 млрд. евро са предназначени за мирни и хуманитарни цели.

Именно тази втора част би дала възможност на държави като България да участват в заема, без да поемат ангажимент за финансиране на военната помощ.

Кючуков обясни, че премиерът Радев е допуснал възможността България да се включи в тази част от механизма. Условието, което е поставил, е средствата от българския принос да бъдат насочени към подпомагане на етническите българи в Украйна.

Целия разговор гледайте във видеото.