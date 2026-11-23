Синдикат „Подкрепа” започна щафетни едночасови ефективни стачки в държавни ведомства. Първи бяха от Агенция „Социално подпомагане”. Исканията са за справедливо заплащане и край на разликите и неравнопоставеното третиране на служителите.

„Увеличението, което се предлага, няма нищо общо с всичко, което се случва в държавата”, заяви в предаването „Пресечна точка” президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.

Той обясни, че заради Закона за уреждане на колективните трудови спорове, реално протестът е срещу началника на агенцията. „Но по същество той не може да реши този въпрос. По силата на закона не можем да организираме и генерална стачка”, обясни Манолов.

Той не приема тезата, че държавата е в режим на пестене и това са процентите, с които може да се вдигнат заплатите в администрацията. „Със сигурност има възможности увеличенията да бъдат по-високи. Може през увеличение на средствата за възнаграждения в бюджета”, каза Манолов.

Той посочи, че в България има над 200 администрации. „Сигурни ли сме, че всичките са необходими?”, попита Манолов.

„Не може в администрацията за една и съща длъжност да има разлика от 3 пъти и половина в заплащането”, коментира още синдикалистът.

Според Манолов проблем е и решението на всички увеличението да е 5%. „Има администрации, в които заплащането изостава и други – където избързва”, каза президентът на КТ „Подкрепа”.

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