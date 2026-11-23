Европейският съюз представя 22-рия пакет санкции срещу Русия заради продължаващата война в Украйна. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Новите предложения са насочени към ограничаване на финансовите възможности на Москва, допълнителна изолация на страната и по-строг контрол върху спазването на вече наложените санкции.

Ще продължим да предлагаме нови санкции, докато Русия не покаже истинска готовност за постигане на траен мир в Украйна Урсула фон дер Лайен

Още 60 руски банки извън SWIFT

Една от основните мерки предвижда разширяване на забраната за финансови трансакции с около 60 руски банки. Всички те ще бъдат изключени от международната система за разплащания SWIFT.

We are giving Ukraine the strength to secure peace. And Russia, every reason to choose it. Today we present our 22nd package of sanctions ↓ https://t.co/n2RZgJmPVR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2026

Европейската комисия ще засили и ограниченията срещу криптовалутните и платежните мрежи, използвани за заобикаляне на санкциите. Мерките ще обхванат и трети държави, които подпомагат Русия в тази дейност.

За координиране на действията е създадена специална работна група за санкциите в областта на криптовалутите. Тя ще работи и с международни партньори.

Разширяване на ограниченията срещу руската енергетика

Новият пакет предвижда разширяване на забраната за предоставяне на енергийни услуги от европейски компании на Русия. Така европейските дружества няма да могат да участват в изграждането, експлоатацията и ремонта на руската енергийна инфраструктура, включително рафинериите.

Russia is further escalating attacks on Ukraine. Diplomacy to end Russia’s war needs to be backed up by pressure on the aggressor. Today, we’re proposing a 22nd sanctions package against Russia, including activating the visa ban on Russian combatants; The package will also target crypto schemes, banks and shadow fleet ships, and prevent normalisation of Russia’s participation in international sports in the EU. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 23, 2026

За първи път ограниченията ще обхванат и услугите, свързани с електроенергетиката.

Брюксел предлага в санкционния списък да бъдат добавени още над 70 плавателни съда от руския „сенчест флот“. Предвижда се и забрана за всички танкери, които са застраховани в Русия.

Забрана за влизане в ЕС на бивши руски бойци

Сред предложенията е и визова забрана за бивши руски бойци. Според фон дер Лайен те представляват риск за сигурността на Европа на фона на зачестилите неконвенционални действия на руски оперативни служители на континента.

Те не могат да бъдат оставени да се движат свободно из нашите държави. Затова влизането им в Европейския съюз ще бъде забранено Урсула фон дер Лайен

Друга мярка предвижда европейски граждани да нямат право да заемат ръководни позиции в управителните органи на компании в Русия.

Руски спортисти и отбори извън състезанията в ЕС

22-рият пакет санкции засяга и спорта и културата. Европейската комисия предлага забрана за участие на руски отбори и спортисти в състезания на територията на ЕС под руския национален флаг.

Предвижда се също ограничаване на показването на официални руски символи по време на спортни събития. Ще бъдат спрени и финансовите потоци от руски спонсори към базирани в Европа спортни и културни организации.

Допълнително се предлагат ограничения за руски граждани, заемащи ръководни позиции в европейски спортни федерации.

Спортните събития не могат да бъдат платформа за пропагандна дейност Урсула фон дер Лайен

„Даваме на Украйна силата да си осигури мир, а на Русия - всички основания да го избере“, заяви още председателят на Европейската комисия.