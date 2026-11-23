Шофьорът, обвинен за катастрофа със загинала жена на автомагистрала „Тракия“, карал със 251 км/ч. Разрешената скорост в участъка е 140 км/ч. Окръжната прокуратура в Бургас го е задържала за срок до 72 часа.

Припомняме, че тежкият инцидент стана на 9 ноември в посока от Карнобат към Бургас. По данни на разследването автомобилът на обвиняемия настигнал и ударил колата на жената, която се движела в същата посока. Шофьорката загинала на място.

Прокуратурата ще поиска от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“. С постановление на наблюдаващия прокурор ще бъде отнета и шофьорската книжка на обвиняемия.