Тежък кран се преобърна в района на Свети Влас, който временно затвори за движението пътя Бургас - Варна.

Машината е излязла от пътното платно и се е озовала в крайпътната канавка, върху стръмен горист склон.

В момента на място се провежда операция по изтеглянето ѝ с помощта на специализирана тежка техника.

Снимка: БГНЕС

Заради сложността на операцията и необходимостта от обезопасяване на района преминаването на автомобили е временно преустановено.

Снимка: БГНЕС

Причините за инцидента се изясняват.