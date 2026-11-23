Тази седмица в рубриката „Новите известни“ са Боряна и Милко Йовчеви - семейство актьори, които обикалят света със своите три деца. Двамата се запознават още в НАТФИЗ, а 17 години по-късно продължават да споделят живота си заедно.

Тя е популярна в социалните мрежи със забавните си видеа, в които говори за проблемите в заобикалящия ни свят и промоциите в големите супермаркети. Той е спътникът в живота ѝ.

Те признават, че ежедневието им често е хаотично, но това не им пречи да пътуват по света с цялото семейство. „Не сме много рационални. По-скоро сме романтици - затова успяваме да правим нещата, които искаме“, казва Боряна. Двамата споделят, че появата на децата не трябва да означава отказ от мечтите и приключенията.

Милко призова всички да не позволяват на ежедневието да убие мечтите им. „Човек трябва съзнателно да се бори срещу рутината и постоянното недоволство”, казва той.

Заедно със свои колеги, Милко и Боряна създават независимия театър „Реплика“, който им дава свободата да реализират идеите си. Двамата развиват и актьорска школа за деца и възрастни, като с вълнение разказаха как някои от първите им ученици вече са пораснали и сами посещават техните премиери.

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