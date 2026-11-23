45-годишен бургазлия е обвинен за убийството на две кучета от породата „Кане Корсо“, простреляни край язовир между бургаските села Миролюбово и Изворище. Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата, дредаде кореспондетът на БТА в Бургас Галя Тенева.

Сигналът за инцидента е подаден във Второ районно управление - Бургас. При проверката полицаите открили телата на двете животни, а огледът установил, че те са с огнестрелни рани. В хода на разследването е установено, че кучетата са били простреляни от 45-годишния мъж, който обитава постройка в района на язовира.

При претърсването на постройката са открити и иззети две нерегистрирани пушки, 12-и калибър, както и боеприпаси за тях. По случая е образувано разследване, а работата на полицията продължава.