Актуалните теми за избора на ВСС, сексуалното насилие върху непълнолетна и проблемите с бюджета продължават да бъдат във фокуса на внимание.

Политологът Иво Инджов каза, че изборът на ВСС е от голямо значение, а парламентарната квота в него е доста добра. За случая с изнасиленото момиче, както и данни за други групи, които проявяват агресия, полицията дължи отговори. По темата за бюджета той посочи, че хората не вникват толкова в детайлите по него, но това, което удря по авторитета на правителството, е, че цените не падат.

Журналистът Юри Велев смята, че в обществото има „няколко Българии”. В „едната България” обществото се вълнува от напрежението в Черно море и бюджета, а в „другата” – от локалите, насилието, образованието, пътищата и др.

Социологът Кольо Колов смята, че тези проблеми вече не създават напрежение сред хората, по-скоро може да се говори за привикване към проблемите. Той обаче отбеляза, че цените и инфлацията са темите, които биха могли да влияят на управлението.

Инджов смята, че въпросът за цените биха могли да се превърнат в най-голямата заплаха за кабинета. Той е на мнение, че новият ВСС би могъл да избере главен прокурор, който правилно да изпълнява задълженията си.

Колев е на мнение, че общественото напрежение е довело до смяна на властта „ и сега чака да види какво ще се случва”. Той отбеляза, че в съдебната система има стъпки на "разграждане на мрежите, които омръзнаха на хората със своята арогантност".

Велев каза, че „откакто дойде на власт „Прогресивна България бърза бавно”. Той постави въпроса за свръхвисоките очаквания на гласоподавателите и разминаването с реалността, визирайки основно цените и заплатите.

Целия разговор гледайте във видеото.