Дания планира да забрани използването на мобилни телефони и други лични електронни устройства с достъп до интернет в началните и прогимназиалните училища от началото на учебната 2027/2028 година. Освен това ще бъде въведено филтриране на съдържанието в училищните мрежи, така че учениците да нямат достъп до сайтове без образователна или педагогическа стойност по време на учебните часове, предаде БТА.

„Децата трябва да могат да ходят на училище, без постоянно да се разсейват от неща като социалните мрежи, онлайн пазаруването и игрите“, заяви министърът на образованието Магнус Хойнике. Според предложените мерки ограниченията няма да се отнасят само до смартфоните, а и до други лични устройства, чрез които учениците могат да се свързват с интернет.

Новите правила предвиждат училищните мрежи да блокират достъпа до социални платформи, сайтове за игри и онлайн магазини по време на учебните занятия. Всяка община и училище обаче ще има възможност самостоятелно да определя кои конкретни интернет страници да бъдат ограничени.

Дания не е първата държава, която предприема подобни мерки. Нидерландия, Южна Корея и Италия вече въведоха забрани за смартфони в училищата заради опасения, свързани с концентрацията и поведението на учениците. През юни Полша и Чехия също предложиха ограничения за използването на мобилни телефони в учебна среда.