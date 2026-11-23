Решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев предизвика остри политически реакции. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в комисията и се разграничи от гласуването им.

В позиция на ГЕРБ се посочва, че партията не подкрепя отстраняването на Коцев и не иска „служебна победа“ в морския град. От формацията припомнят, че още на 22 ноември 2025 г. Изпълнителната комисия е препоръчала на членовете на ОИК от квотата на ГЕРБ да гласуват против прекратяването на кметските правомощия. Според партията решението цели да даде ясен знак, че не желае името ѝ да бъде свързвано с опити за промяна на мажоритарния избор на гражданите.

От „Да, България“ определиха решението като „нов опит за заличаване на избора на хората“. От формацията посочват, че мотивът за отстраняването е използван отпуск от Коцев в периода, когато той е бил задържан в ареста в София. Според тях кметът не е могъл да изпълнява задълженията си заради задържането, чиято незаконност вече е била установена от съда. От партията заявяват, че казусът предстои да бъде разгледан от съда след обжалване.

Остра позиция публикуваха и от „Продължаваме Промяната“ под заглавие „Мафията отвръща на удара“. Според формацията решението на ОИК е ответен удар срещу Коцев, след като той е засегнал бизнес интереси и е сложил край на незаконни сделки с общинско имущество.

От ПП определят като абсурдно обстоятелството, че отсъствието на кмета заради задържането му сега се използва като основание за отстраняването му от поста. Според партията това създава опасен прецедент, при който последиците от държавни действия се превръщат в аргумент за прекратяване на мандата на избран с гласовете на гражданите кмет.

От „Продължаваме Промяната“ заявиха още, че решението ще бъде обжалвано. Те определиха случващото се като политическо отмъщение и обвиниха икономически и политически кръгове във Варна, че се опитват да запазят влиянието си в града.