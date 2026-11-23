Снимка: МВР
Системата за ранно предупреждение BG ALERT беше активирана в Сливен заради силен вятър с пориви до 100 км/ч.
В съобщението на областния управител се призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в близост до дървета и сгради заради опасност от падащи клони и предмети.
Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена с условията по пътищата скорост.
Снимка: BG-Alert
„Придвижвайте се с повишено внимание около дървета и сгради. Има възможност за падащи клони и предмети. Управлението на МПС да е с повишено внимание и намалена скорост“, се посочва в предупреждението.
Редактор: Георги Иванов