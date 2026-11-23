Актрисата Яна Маринова застава на сцената в ново амплоа – този път като певица. След упорит труд и уроци по пеене тя влиза в ролята на Просякинята в мюзикъла „Суини Тод: Демонът бръснар от Флийт Стрийт”. В предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS тя разказа как от човек, който пее фалшиво, успява да стигне до голямата музикална сцена.

„Започнах да ходя на уроци, защото ми беше забавно. Отначало започнах с опера и беше като на майтап. Тогава се появи Петър Одаджиев. Той направи тази музикална академия, в която хората могат да се учат как да пеят”, сподели актрисата.

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