Снимка: Стопкадър
-
До 400 хиляди души може да останат без ваучери за храна до края на годината
-
Зъболекарският съюз иска още 46 млн. евро за дентална помощ през 2027 г.
-
Опасността на Околовръстното остава въпреки частичния ремонт на фугата
-
Защо държавната администрация протестира щафетно
-
Врачанският митрополит Григорий е определен за наместник на Ловчанската епархия
-
Nvidia върна Дженсън Хуанг начело на компанията
Актрисата Яна Маринова застава на сцената в ново амплоа – този път като певица. След упорит труд и уроци по пеене тя влиза в ролята на Просякинята в мюзикъла „Суини Тод: Демонът бръснар от Флийт Стрийт”. В предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS тя разказа как от човек, който пее фалшиво, успява да стигне до голямата музикална сцена.
„Започнах да ходя на уроци, защото ми беше забавно. Отначало започнах с опера и беше като на майтап. Тогава се появи Петър Одаджиев. Той направи тази музикална академия, в която хората могат да се учат как да пеят”, сподели актрисата.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Ивайла Маринова