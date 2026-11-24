Днес е опелото на митрополит Гавриил. То ще бъде отслужено от патриарх Даниил в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч. След това ще бъде и погребението в двора на храм „Св. Троица“.

В Ловеч от неделя е обявен тридневен траур след смъртта на владиката със заповед на кмета на общината. На сградата на Ловчанската митрополия е спуснато черно знаме в негова памет.

Междувременно Светият Синод се събра на извънредно заседание и избра Врачанския митрополит Григорий за наместник на епархията. Той ще трябва да организира избора на нов митрополит на Ловеч, а това трябва да стане в срок до 3 месеца.