Снимка: Стопкадър
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НАТО ще се защитава срещу всякакви заплахи в Космоса, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след новината, че Русия се подготвя да изстреля в Космоса спътник с ядрени оръжия.
Разузнавателни данни, които са били изпратени до държавите членки, сочат възможно извеждане в орбита на сателита „Спутник-ЕС” до 60 дни, пишат германски медии. Той бил оборудван с ядрена бойна глава и можело да бъде използван за унищожаване на други сателити, включително комуникационни и наблюдателни.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не си струва да се обсъждат сериозно подобни информации.
Редактор: Мария Барабашка