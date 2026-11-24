НАТО ще се защитава срещу всякакви заплахи в Космоса, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след новината, че Русия се подготвя да изстреля в Космоса спътник с ядрени оръжия.

Разузнавателни данни, които са били изпратени до държавите членки, сочат възможно извеждане в орбита на сателита „Спутник-ЕС” до 60 дни, пишат германски медии. Той бил оборудван с ядрена бойна глава и можело да бъде използван за унищожаване на други сателити, включително комуникационни и наблюдателни.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не си струва да се обсъждат сериозно подобни информации.