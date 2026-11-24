Повече от 160 години след появата на „Ку-клукс-клан” в САЩ и над осем десетилетия след разгрома на нацистка Германия идеологиите на расовото превъзходство продължават да намират последователи. Не само в общества с дълга история на расови конфликти, но и в съвременна Европа. Включително в България.

В рамките на няколко месеца Пловдив се оказа в центъра на две разследвания срещу крайнодесни организации - „Кръв и чест“ и групировка, наричаща себе си „Ку-клукс-клан - дивизия Пловдив“. Сред най-тревожните обстоятелства, оповестени от разследващите, е възрастта на част от обвиняемите. Някои от тях все още са деца.

Интересът към тематиката осезаемо се увеличава след разкриването на споменатите групировки у нас, показват данните на Google Trends.

Нацистка символика, расистки убеждения, затворени интернет общности и насилие като средство за утвърждаване на принадлежност към групата - разкритията на българските институции поставят въпроси, които далеч надхвърлят границите на един град или една държава.

Как идеологии, свързани с едни от най-тежките престъпления в човешката история, успяват да достигнат до поколения, родени десетилетия след края на Втората световна война? Какво превръща омразата към различните в чувство за принадлежност? И каква е границата между радикалните убеждения, организирания екстремизъм и насилието?

От американския Юг през XIX век до европейските неонацистки движения и съвременните дигитални общности - историята на крайнодесния екстремизъм разкрива как стари идеологии намират нови форми на съществуване.

„Ку-клукс-клан”– повече от век и половина расова омраза

Историята на „Ку-клукс-клан” (Ku Klux Klan, KKK) започва през декември 1865 г. в малкия град Пуласки, щата Тенеси, само няколко месеца след края на Американската гражданска война. Робството в САЩ е премахнато, Конфедерацията е претърпяла поражение, а страната навлиза в един от най-сложните периоди в своята история – Реконструкцията.

Именно в тази обстановка шестима бивши военнослужещи от армията на Конфедерацията създават организация, която първоначално има характер на затворен обществен клуб, но скоро се превръща в инструмент за расистки терор. Сред най-известните фигури в ранната ѝ история е бившият генерал от Конфедерацията Нейтън Бедфорд Форест.

Основната цел на движението е да възпрепятства предоставянето на граждански и политически права на освободените от робство афроамериканци и да възстанови господстващото положение на бялото население в американския Юг.

El Ku klux Klan // El Ku klux pam https://t.co/tcdzSvdx0Y — Leonardo PD (@Leonardo__PD) May 10, 2021

Членовете на Клана използват заплахи, отвличания, побои и убийства, за да всяват страх сред чернокожото население. Сред жертвите им са и бели американци, които подкрепят расовото равноправие. Насилието има и ясно изразена политическа цел – да възпрепятства участието на афроамериканците в изборите и обществения живот.

В началото на 70-те години на XIX век федералното правителство предприема решителни действия срещу организацията. При управлението на президента Юлисис Грант са приети закони, които разширяват правомощията на властите за противодействие на расисткия терор. Последвалите арести и съдебни преследвания до голяма степен разрушават първоначалната структура на Клана. Идеологията му обаче оцелява.

Когато киното се превръща в инструмент на расистката пропаганда

Близо половин век след създаването си „Ку-клукс-клан” преживява възраждане, за което допринася и една от най-влиятелните кинопродукции на своето време.

През 1915 г. по американските екрани излиза филмът „Раждането на една нация“ (The Birth of a Nation) на режисьора Дейвид Уорк Грифит. Въпреки новаторските за епохата кинематографични техники, продукцията представя членовете на Клана като герои, а афроамериканците – чрез откровено расистки стереотипи. Филмът предизвиква протести, но достига до огромна аудитория и допринася за романтизирането на организацията.

През същата година Уилям Джоузеф Симънс възстановява „Ку-клукс-клан” в щата Джорджия. Новото движение разширява идеологическия си обхват – освен срещу афроамериканците, то насочва омразата си срещу евреите, католиците и имигрантите.

The recently coined term “Klanned Karenhood” should serve as a reminder that the popular and racist 1915 film, The Birth of a Nation, depicted white women proudly riding alongside their klansmen husbands as they terrorized Black people. https://t.co/0NmzCfs2H7 — Keith Boykin (@keithboykin) July 6, 2023

Именно през този период горящият кръст се утвърждава като един от най-разпознаваемите символи на организацията и средство за сплашване на нейните противници.

В средата на 20-те години на XX век Кланът достига върха на своето обществено и политическо влияние. Историческите оценки за числеността му варират, но според някои от тях организацията привлича около четири милиона членове. Нейни последователи заемат позиции в местната и щатската власт, а влиянието ѝ далеч надхвърля границите на американския Юг.

През август 1925 г. десетки хиляди членове на „Ку-клукс-клан” преминават по улиците на Вашингтон, облечени в характерните бели одежди. Архивните кадри от събитието остават едно от най-силните свидетелства за мащаба, който расисткото движение успява да достигне.

Впоследствие вътрешни конфликти, финансови скандали и криминални престъпления, извършени от негови ръководители, водят до постепенното отслабване на организацията.

Убийства, атентати и терор срещу движението за граждански права

„Ку-клукс-клан” преживява поредна вълна на активност през 50-те и 60-те години на XX век, когато САЩ са разтърсени от борбата срещу расовата сегрегация. Докато движението за граждански права настоява за равенство пред закона, различни формирования на Клана се опитват да възпрепятстват промените чрез терор.

Едно от най-тежките престъпления, свързани с организацията, е извършено на 15 септември 1963 г. в град Бирмингам, щата Алабама. Членове на „Ку-клукс-клан” организират бомбено нападение срещу баптистка църква, посещавана предимно от афроамериканци. При експлозията загиват четири момичета – 11-годишната Дениз Макнеър и 14-годишните Ади Мей Колинс, Карол Робъртсън и Синтия Уесли.

#OnThisDay in 1963, a bomb planted by the Ku Klux Klan ripped through 16th Street Baptist Church killing four little girls. The tragedy marked the third bombing in 11 days in Birmingham, Alabama following the federal order of Alabama school integration. #ANationsStory https://t.co/MfaC2EJ1Kp — Smithsonian’s NMAAHC (@NMAAHC) September 15, 2026

Атентатът предизвиква възмущение в цялата страна и се превръща в един от най-трагичните символи на расисткото насилие в американската история. За осъждането на част от извършителите обаче са необходими десетилетия. По-малко от година по-късно, на 21 юни 1964 г., в щата Мисисипи изчезват трима млади активисти за граждански права – Джеймс Чейни, Андрю Гудман и Майкъл Швернър. Те участват в кампания, насърчаваща афроамериканците да се регистрират като избиратели.

Телата им са открити седмици по-късно. Разследването на ФБР установява участието на членове на „Ку-клукс-клан” и представители на местните правоохранителни органи.

Случаят остава в историята под името „Мисисипи в пламъци“ (Mississippi Burning) и впоследствие вдъхновява създаването на едноименния филм от 1988 г. Един от организаторите на престъплението – Едгар Рей Килън, е осъден едва през 2005 г., цели 41 години след убийствата.

Съществува ли „Ку-клукс-клан” и днес?

Въпреки съдебните преследвания, общественото отхвърляне и загубата на политическо влияние „Ку-клукс-клан” никога не изчезва напълно. Днес името му се използва от различни самостоятелни расистки формирования, които не представляват единна организация с общо ръководство.

Макар да е далеч от мащабите си през първата половина на XX век, Кланът продължава да бъде символ на идеологията за превъзходство на бялата раса. Някои негови съвременни разклонения възприемат и възгледи, характерни за неонацистките движения.

От историческа гледна точка обаче между „Ку-клукс-клан” и неонацизма съществува съществена разлика. Американската организация възниква десетилетия преди появата на националсоциализма в Германия. Общото между двете идеологически течения е убеждението в съществуването на расова йерархия, отричането на равенството между хората, антисемитизмът и нетърпимостта към определени етнически и религиозни общности.

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Това разграничение е особено важно и в контекста на случая в Пловдив. Използването на името, идеологията или символиката на американския „Ку-клукс-клан” не представлява само по себе си доказателство за пряка организационна връзка с него.

Докато корените на „Ку-клукс-клан” се намират в последиците от робството и Американската гражданска война, историята на европейския неонацизъм започва в съвсем различна историческа обстановка – сред руините на Третия райх. Капитулацията на Германия през 1945 г. слага край на един от най-престъпните режими в човешката история, но не и на идеологията, върху която той е изграден.

Неонацизмът – идеологията, която оцеля след Третия райх

На 8 май 1945 г. капитулацията на нацистка Германия слага край на Втората световна война в Европа. Светът постепенно разкрива пълния мащаб на престъпленията на режима – Холокоста, системното унищожение на около шест милиона евреи, преследването и убийствата на милиони други хора.

Нюрнбергските процеси поставят част от ръководителите на Третия райх пред международното правосъдие. В Германия започва процес на денацификация, чиято цел е да премахне влиянието на националсоциализма върху държавните институции и обществото.

Военното поражение на Германия обаче не означава окончателно изчезване на нацистката идеология. През следващите десетилетия в различни части на света възникват движения, които се опитват да възродят или приспособят нейните идеи към съвременните политически и обществени условия. Именно тези течения стават известни под общото название неонацизъм.

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Неонацизмът не представлява единна организация с централизирано ръководство. Той обединява различни движения, за които са характерни расизмът, антисемитизмът, крайният национализъм, идеите за расово превъзходство, отхвърлянето на демократичните принципи и възхваляването на Третия райх. Сред проявленията на тази идеология са също отричането и омаловажаването на Холокоста. През втората половина на XX век част от тези движения започват да търсят последователи сред младежките субкултури. Музиката, облеклото и символиката се превръщат в средства за изграждане на групова идентичност и разпространение на екстремистки послания. Именно в тази среда се заражда една от най-известните международни неонацистки мрежи – „Кръв и чест“.

„Кръв и чест“ – когато музиката се превръща в инструмент за радикализация

За разлика от „Ку-клукс-клан”, чиито корени се намират в американската история от XIX век, „Кръв и чест“ (Blood & Honour) е продукт на европейските обществени и субкултурни движения от края на XX век.

Организацията е основана през 1987 г. във Великобритания от Иън Стюарт Доналдсън, вокалист на групата Skrewdriver. Тя възниква в средите на крайнодесните разклонения на скинхед субкултурата и постепенно се превръща в международна неонацистка мрежа. Самото ѝ наименование има историческа връзка с нацистка Германия. „Кръв и чест“ (Blut und Ehre) е девиз, използван от Хитлерюгенд – младежката организация на Националсоциалистическата германска работническа партия.

Особеното при „Кръв и чест“ е начинът, по който движението разпространява своята идеология. Вместо да разчита единствено на традиционната политическа пропаганда, организацията използва музиката като средство за достигане до младите хора. Концертите и музикалните записи се превръщат в пространство за създаване на контакти и изграждане на общност около расистки и антисемитски възгледи.

Zum 80. Todestag Mussolinis versammelten sich Neonazis am Comer See und zeigten mehrfach den „römischen Gruß“ zu Ehren des faschistischen Diktators. Unter den Teilnehmenden: Neonazi-Gruppierungen wie „Blood and Honour“, „Veneto Fronte Skinheads“ und „Dodici Raggi“. https://t.co/vExEXFOLjd — democ (@democ_de) April 28, 2025

Важно е обаче да се направи разграничение между неонацистките формирования и скинхед субкултурата като цяло. Последната възниква през 60-те години във Великобритания и е силно повлияна от ямайската музика и култура. Част от нейните представители дори се противопоставят категорично на расизма.

През 1993 г. Иън Стюарт Доналдсън загива при автомобилна катастрофа, но създадената от него организация продължава да съществува. През следващите години мрежата разширява присъствието си извън Великобритания, като нейни подразделения възникват в различни европейски държави и Северна Америка.

Combat 18 – от пропагандата към насилието

С историята на „Кръв и чест“ е тясно свързана и друга британска неонацистка организация – Combat 18, възникнала през 1992 г. Числото в наименованието ѝ не е случайно. То препраща към поредните номера на буквите A и H в латинската азбука – инициалите на Адолф Хитлер. Подобни числови комбинации се използват от различни неонацистки движения като символи на идеологическа принадлежност.

Канадските власти определят Combat 18 като въоръжено разклонение на международната мрежа „Кръв и чест“, свързано с убийства и бомбени атаки.

Сред документираните престъпления е убийството на двама бездомни мъже през 1998 г. в Тампа, щата Флорида. През 2012 г. четирима членове на „Кръв и чест“ са осъдени за престъплението. Според канадските власти жертвите са били набелязани, защото извършителите ги смятали за непълноценни.

Zack Davies walked into a Tesco in Mold in 2015 and attacked Dr Sarandev Bhambra with a machete and a claw hammer while shouting "white power". Cut to the scalp down to the bone. Left hand nearly severed. Five hours of surgery. Davies tried to behead him. Nazi flags and Combat 18 stickers at his home. Life sentence. In public. In a supermarket. In broad daylight. You were saying? — Thanos Angelopoulos (@Th_Angelopoulos) June 9, 2026

През юни 2019 г. Канада официално включва „Кръв и чест“ и Combat 18 в националния си списък на терористичните организации. Това са първите крайнодесни екстремистки групировки, включени в регистъра на страната.

На 8 януари 2025 г. британското правителство също налага финансови санкции срещу „Кръв и чест“, включително пълно замразяване на активите ѝ. Според британските власти има основания да се подозира, че организацията насърчава терористична дейност, набира последователи за подобни цели и осигурява финансови средства за тях. Така движение, възникнало в средите на британската музикална субкултура през 80-те години, десетилетия по-късно се превръща в обект на мерки за противодействие на тероризма.

Новото поколение неонацистки организации

Ако през последните десетилетия на XX век музиката и физическите събирания са сред основните средства за разпространение на неонацистката идеология, през XXI век интернет променя начина, по който екстремистките движения функционират.

Възникват организации, които не се стремят непременно към масово членство или участие в политическия живот. Вместо това те проповядват насилствено разрушаване на съществуващия обществен ред, вярвайки, че обществените конфликти могат да доведат до расова война. Тази концепция е известна като насилствен крайнодесен акселерационизъм. Нейните последователи разглеждат насилието като средство за ускоряване на разпадането на демократичните институции.

Atomwaffen Division – идеологията на разрушението

Atomwaffen Division възниква през 2015 г. в САЩ. Наименованието ѝ произлиза от немската дума за атомни оръжия. Организацията изповядва неонацистка идеология, антисемитизъм и убеждението, че съвременното общество трябва да бъде разрушено чрез насилие.

Характерно за нея е, че се заражда в интернет среда, а впоследствие част от последователите ѝ пренасят екстремистките си убеждения извън виртуалното пространство. През 2021 г. Канада включва Atomwaffen Division в списъка си на терористичните организации. Според канадските власти групировката насърчава насилието срещу етнически и религиозни общности, както и срещу държавните институции.

Recent footage of a neo-Nazi group in #Estonia setting off homemade explosives in the forest. The group, Feuerkrieg Division (FKD), is stylising itself as the Baltics cell of Atomwaffen Division, the militant US occult-Nazi group responsible for up to five murders. https://t.co/PD39OgcUqU — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) January 3, 2019

Историята на организацията е пример за това как онлайн радикализацията може да прерасне в реална заплаха за обществената сигурност.

The Base - неонацистката организация в антитерористичния списък на ЕС

Друга подобна групировка е The Base, основана през 2018 г. от американеца Риналдо Надзаро. Тя съчетава неонацистки възгледи с идеята за насилствен обществен колапс.

На 26 юли 2024 г. Съветът на Европейския съюз официално включва организацията в Антитерористичния списък на ЕС, определяйки я като крайнодясно екстремистко формирование, замесено в терористични действия.

Решението предвижда замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на организацията в държавите членки, както и забрана европейски лица и компании да ѝ предоставят подобни ресурси.

The Base е пример за международния характер на съвременния крайнодесен екстремизъм – явление, което не може да бъде разглеждано единствено в рамките на държавата, в която възниква дадена организация.

[Thread] About the weapons of the far-right group "The Base" that appeared in their recent propaganda. The Base is a neo-Nazi white supremacy/separatist paramilitary group that claims to be active in several countries, but the propaganda examined is most likely only from 1/ https://t.co/4DQ2VVsoSG — Mick - ميك (@AnalystMick) January 20, 2020

Сравнението между тези движения и историческия „Ку-клукс-клан” показва съществена промяна. Докато в миналото крайнодесните организации са разчитали на физическо присъствие, местни структури и публични демонстрации, днес част от тях изграждат общности отвъд националните граници чрез дигиталното пространство. Променят се средствата за разпространение на идеологията, но не и една от основните ѝ характеристики - представянето на определени групи хора като заплаха, която трябва да бъде отстранена.

Особено тревожен в този контекст е въпросът за възрастта на новите последователи. Докато някога присъединяването към подобна организация е изисквало физически контакт с нейни представители, днес първият досег с екстремистко съдържание може да се случи през телефона или компютъра на едно дете.

Неонацисткият терор в Европа - когато омразата се превръща в престъпление

Един от най-тежките случаи на неонацистко насилие в съвременна Европа е разкрит през 2011 г. в Германия – държавата, която след края на Втората световна война полага особени усилия за противодействие на националсоциалистическата идеология.

В продължение на повече от десетилетие групировка, наричаща себе си „Националсоциалистическо подземие“ (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU), остава извън полезрението на властите като организирана терористична структура. Престъпленията ѝ разкриват не само мащаба на крайнодесния екстремизъм, но и сериозни пропуски в работата на германските служби за сигурност.

В периода между 2000 и 2007 г. членове на организацията убиват десет души – осем мъже от турски произход, един от гръцки произход и германска полицайка. Групировката е отговорна и за бомбени нападения и въоръжени грабежи. Години наред разследващите не успяват да установят расисткия мотив зад поредицата от убийства. Вместо това част от подозренията са насочени към самите жертви, техните семейства и предполагаеми връзки с организираната престъпност.

04.11.2011 r. - w Niemczech ujawniono serię morderstw, popełnionych przez członków neonazistowskiego Narodowosocjalistycznego Podziemia (Nationalsozialistischer Untergrund - NSU). https://t.co/L57mtfFe5w — Historia Fotografią Pisana (@Jan34733995) November 4, 2026

Истината започва да излиза наяве през ноември 2011 г., когато двама от основните членове на организацията - Уве Мундлос и Уве Бьонхарт, са открити мъртви след банков обир. Третият член на ядрото – Беате Чепе, впоследствие се предава на властите.

След съдебен процес, продължил повече от пет години, през юли 2018 г. Чепе е осъдена на доживотен затвор. Случаят предизвиква сериозен обществен и политически дебат в Германия за способността на институциите да разпознават крайнодесния тероризъм и да защитават потенциалните му жертви. Той показва и колко опасно може да бъде подценяването на расистките мотиви при разследването на тежки престъпления.

National Action - британската организация, която възхвалява убийството на депутат

През 2013 г. във Великобритания възниква неонацистката организация National Action („Национално действие“). За разлика от някои по-стари крайнодесни движения, тя насочва значителна част от пропагандата си към младите хора, използвайки социалните мрежи и публични демонстрации.

Според британското вътрешно министерство идеологията на организацията се основава на расизъм, антисемитизъм, хомофобия и отхвърляне на демократичния държавен ред. Нейните последователи представят насилието като допустимо средство за постигане на политически цели.

Повратният момент настъпва на 16 юни 2016 г., когато депутатът от Лейбъристката партия Джо Кокс е убита от крайнодесния екстремист Томас Меър. Престъплението е извършено само седмица преди референдума за членството на Великобритания в Европейския съюз.

Вместо да се разграничи от убийството, National Action публично го възхвалява, като отправя и заплахи към други британски депутати. Това не означава, че организацията е ръководила самото нападение, но реакцията ѝ е сред обстоятелствата, довели до последвалите действия на властите.

#JAILED | Three men and a woman have been jailed today for being members of banned neo-Nazi group National Action. See more here ➡️ https://t.co/0SZ2M3kOJa Watch our video from March on how we brought them to justice. https://t.co/rUxQW7omr8 — West Midlands Police (@WMPolice) June 9, 2020

На 16 декември 2016 г. National Action става първата крайнодясна групировка, официално забранена като терористична организация във Великобритания по силата на Закона за тероризма от 2000 г. Забраната обаче не слага незабавен край на дейността на нейните последователи. През май 2019 г. членът на организацията Джак Реншоу е осъден на доживотен затвор за подготовката на убийството на друг британски депутат - Роузи Купър.

Особено показателна е биографията на Реншоу. Според британските власти той започва да се движи в крайнодесни среди още на 15-годишна възраст.

Терор без организация – когато идеологията е достатъчна

Не всички престъпления, мотивирани от крайнодесни убеждения, са извършени от членове на конкретна организация. Част от най-тежките нападения през последните десетилетия са дело на самостоятелно действащи извършители, повлияни от екстремистка пропаганда, расистки възгледи и конспиративни теории.

На 22 юли 2011 г. норвежецът Андерш Брайвик извършва две последователни нападения – бомбен атентат в правителствения квартал на Осло и масова стрелба срещу участниците в младежки политически лагер на остров Ютьоя. Загиват общо 77 души, много от които са тийнейджъри.

He took all of their lives and only received Norway’s maximum sentence of 21 years 😡 As you read this, Anders Behring Breivik is living lavishly in a spacious three-room cell, playing video games, exercising, watching TV, and taking university-level courses in mathematics and business. Though it is very likely they extend his sentence again in 2032, and indefinitely on from there, it is still wild to me that he is being allowed to live in comparative luxury after ruthlessly taking out 77 people, including many children. — Matt Wallace (@MattWallace888) January 21, 2026

На 15 март 2019 г. австралийският крайнодесен екстремист Брентън Тарант напада две джамии в новозеландския град Крайстчърч. Убити са 51 души. Престъплението е излъчвано на живо в интернет, което превръща социалните платформи и в средство за разпространение на терористичното насилие. През февруари 2020 г. девет души с мигрантски произход са убити при расистко нападение в германския град Ханау. Извършителят впоследствие убива майка си и се самоубива.

Тези престъпления имат различен контекст и не всички извършители могат да бъдат определени еднозначно като неонацисти. Общото между тях обаче е крайнодясната и расистката мотивация, превръщането на цели обществени групи във врагове и използването на насилие срещу хора заради техния произход, религия или политически убеждения.

Децата като мишена - защо екстремизмът достига до все по-млади хора

Една от най-тревожните тенденции в развитието на съвременния екстремизъм е присъствието на непълнолетни сред заподозрените за подготовка на насилствени действия.

В годишния си доклад за състоянието и тенденциите на тероризма за 2025 г., обхващащ събитията през 2024 г., Европол обръща специално внимание на ниската възраст на част от задържаните по подозрение в подготовка на крайнодесни терористични нападения.

Ако в миналото първият контакт с екстремистка организация често е изисквал физическа среща, днес подобно съдържание може да достигне до детето, без то дори да напуска дома си.

Социални мрежи, затворени онлайн общности, видеоигри, мемета и видеоклипове могат да се превърнат в среда за разпространение на радикални послания. Понякога първоначалният досег с тях няма открито политически характер. Расистките внушения могат да бъдат представени под формата на шеги, провокации или привидно безобидно забавление.

Постепенно повтарящите се послания могат да доведат до нормализиране на езика на омразата, обезчовечаване на определени етнически и религиозни общности и възприемане на насилието като приемливо поведение.

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През ноември 2026 г. Европол съобщава за координирана международна акция с участието на власти от 16 държави, при която над 9000 интернет връзки към терористично и насилствено екстремистко съдържание са подадени за разглеждане от онлайн платформите. Особено внимание е отделено на злоупотребата с виртуални игрови пространства за разпространение на пропаганда и привличане на последователи, включително непълнолетни.

Това не означава, че видеоигрите или социалните мрежи сами по себе си пораждат екстремизъм. Проблемът е в целенасоченото използване на тези пространства от хора и организации, които разпространяват насилствени идеологии.

Психологията на омразата - между идентичността и чувството за принадлежност

Радикализацията рядко може да бъде обяснена само с една причина. Тя е сложен процес, в който могат да се преплитат лични преживявания, социална среда, политически убеждения и психологически потребности.

При младите хора търсенето на идентичност, признание и принадлежност към общност може да създаде уязвимост към влиянието на екстремистки движения. Подобни организации предлагат привидно ясни отговори на сложни обществени въпроси. Те изграждат опростена представа за света, разделен на „ние“ и „те“, в която вината за икономически, социални или лични проблеми се приписва на определени групи хора.

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Чувството за принадлежност може да бъде подсилено чрез обща символика, вътрешна йерархия и демонстрации на лоялност. В някои случаи насилието се превръща в средство за доказване на преданост към групата.

Нито социалната изолация, нито семейните проблеми, нито неудовлетвореността от обществото обаче са достатъчни сами по себе си, за да обяснят защо конкретен човек възприема екстремистка идеология. Огромното мнозинство от хората, които преживяват подобни трудности, никога не прибягват до насилие. Именно затова превенцията изисква не само действия на правоохранителните органи, но и участие на семействата, образователните институции, психолозите и социалните работници.

От международната картина обратно към Пловдив

Разкритията на българските власти за предполагаемата дейност на крайнодесни групировки в Пловдив поставят страната ни в контекста на проблем, с който се сблъскват редица европейски общества.

Особено тревожно е присъствието на непълнолетни сред обвиняемите, както и твърденията на разследващите за използването на нацистка символика и физическо насилие при приемането на нови членове.

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Доколко тези структури имат международни контакти, как функционират и каква е индивидуалната отговорност на обвиняемите, предстои да бъде установено в рамките на наказателните производства. Случаите обаче поставят и по-широк обществен въпрос – как деца, родени през XXI век, достигат до идеологии, чиито исторически последици са милиони човешки жертви.

Защото историята на „Ку-клукс-клан”, „Кръв и чест“ и съвременните неонацистки движения показва, че омразата може да сменя своите символи, език и средства за разпространение. Заплахата възниква тогава, когато предразсъдъците се превърнат в оправдание за отнемането на човешки права, достойнство и живот.