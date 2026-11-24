Петима военнослужещи загинаха при катастрофа на военен хеликоптер в турската провинция Ескишехир, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция.

Хеликоптерът от типа AS-532 Cougar, принадлежащ на турските Военновъздушни сили, е изпълнявал учебен полет, когато по все още неизвестни причини се е разбил в селски район край Йорюкъкчайър, община Тепебашъ, на около 25 километра от центъра на Ескишехир.

След получаването на сигнала на мястото на катастрофата са изпратени екипи на местната противопожарна служба и Агенцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). Пристигналите огнеборци са започнали охлаждане на останките от разбилата се машина, а друг хеликоптер е извършвал обходни полети над района.

„Хеликоптер от типа AS-532 на нашите Военновъздушни сили, излетял от Ескишехир за учебен полет, претърпя катастрофа. Останките на машината са открити, а издирвателно-спасителните дейности продължават“, се посочваше в първоначалното съобщение на Министерството на отбраната.

Впоследствие ведомството потвърди гибелта на петима военнослужещи. Районът на катастрофата е обезопасен, а разследването за установяване на причините за трагедията продължава.