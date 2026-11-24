Благотворителният календар „Героите в сянка“ беше представен във Варна. Инициативата е на синдикалната федерация на служителите в МВР и „Фотографи с кауза“. Тя е в подкрепа на децата на загинали и пострадали служители от системата на вътрешното министерство.

"Тази година календарът излезе извън границите на град Варна. В него участват колеги от Хасково и София. Надяваме се каузата ни да набира все по-голяма популярност, за да можем да подкрепим децата на нашите загинали колеги", заяви Йоана Колева - Вълова, която е член на УС на СФСМВР.

"За трета година се включвам в инициативата. Каузата според мен е страхотна, защото показва, че тези деца не са забравени", сподели пожарникарят в 3-та Районна служба инспектор Христо Христов.



"Пожарникарите са истински професионалисти. За тях да застанат пред камера не е лесно, но когато трябва да направят нещо сложно, те го правят с голяма лекота", категоричен е фотографът Деян Недялков.