-
Откриха мрежа от неизвестни досега тунели под „Света София“ в Истанбул
-
Необичаен експеримент в Нидерландия: Хипнотизират зрители, за да забравят сюжета на любим филм
-
Повече от 150 000 души наблюдаваха включването на коледната украса в Мадрид
-
„Непознатите земи”: Мароко от магията на световното кино до скалните каньони и долината на розите
-
Бивш диджей твърди, че е на трето място в света по бавно стареене
-
Гибралтар - чудесни плажове, свободно живеещи макаци и много история (ВИДЕО)
Благотворителният календар „Героите в сянка“ беше представен във Варна. Инициативата е на синдикалната федерация на служителите в МВР и „Фотографи с кауза“. Тя е в подкрепа на децата на загинали и пострадали служители от системата на вътрешното министерство.
"Тази година календарът излезе извън границите на град Варна. В него участват колеги от Хасково и София. Надяваме се каузата ни да набира все по-голяма популярност, за да можем да подкрепим децата на нашите загинали колеги", заяви Йоана Колева - Вълова, която е член на УС на СФСМВР.
"За трета година се включвам в инициативата. Каузата според мен е страхотна, защото показва, че тези деца не са забравени", сподели пожарникарят в 3-та Районна служба инспектор Христо Христов.
"Пожарникарите са истински професионалисти. За тях да застанат пред камера не е лесно, но когато трябва да направят нещо сложно, те го правят с голяма лекота", категоричен е фотографът Деян Недялков.
Редактор: Станимира Шикова