Над 3500 читалища в България са много повече от сцена за самодейност. Те са място за срещи, образование, памет и културен живот, особено там, където други институции почти липсват. Над 300 читалища обаче предупреждават, че предвиденото финансиране не покрива дори нарастващите разходи за заплати и издръжка.

Читалищата събират в себе си три много важни функции, коментира директорът на фондация „Народни читалища” Юрий Вълковски в предаването „Социална мрежа”.

„Ако един български театър от София, Пловдив или Варна иска да пътува, той има нужда не просто от място, но и от читалищния мениджър, който ще събере публиката. Около читалищата има една предана публика за театрални постановки, за музикални концерти, за кино. Без тези читалища не могат да се направят турнетата нито на театрите, нито на музикалните състави”, обясни Вълковски.

Освен това читалищата са място, откъдето тръгват талантите през самодейността. По думите му над 120 артисти, писатели и музиканти са се подписали в отворено писмо, тъй като пътят им тръгва именно от читалища.

„Аз съм била за кратко в Министерството на културата и знам, че читалищата остават в периферията”, коментира Вълковски. „Има селски читалища, които са с абсолютно мизерна субсидия от порядъка на 5000 евро за цялата година. И с това се очаква един човек да работи, да се поддържа сградата, да се изпълнява дейност”, обясни той.

В настоящия бюджет парите за читалищата се увеличават с около 5%, но същевременно държавата повиши минималния осигурителен праг, на който трябва да се осигуряват читалищните секретари и художествените ръководители.

„Държавата дава малко повече пари, а изземва значително повече. За селските читалища д един или двама души това означава, че в края на годината за няколко месеца няма да има пари за заплати. И това вече се случва, защото държавата промени тези осигурителни прагове от август месец тази година и ние виждаме читалищни секретари, които почват да работят на по-кратко време, затварят, някои от тях излизат в болнични, за да може да продължи работата. Не знам как да го обясня този абсурд”, каза Вълковски.

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