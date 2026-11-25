Четиригодишният котарак Зевс беше върнат при стопанката си в Есекс, след като железопътни служители го откриха да пътува сам във влак до Лондон. Рижавият домашен любимец бил забелязан на гара „Ливърпул Стрийт“ в британската столица – на около 60 километра от дома си.

Зевс имал поставен микрочип и каишка с името и телефонния номер на собственичката си. Тя обаче не успяла да отиде до Лондон, тъй като се грижи за новороденото си дете. Затова служителите на железниците се погрижили котаракът да бъде безопасно ескортиран обратно до дома си.

Оказва се, че това далеч не е първото самостоятелно пътешествие на Зевс. Преди това той вече е пътувал с влак до летище „Станстед“, както и до градовете Челмсфорд и Уитам. Освен това често се опитвал да се качва и на автобуси, превръщайки се в истински сериен беглец.