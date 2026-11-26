Снимка: БТА/АП; Видео: „Ройтерс”
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Мощна експлозия разтърси петролна база в югоизточната част на тайландската столица Банкок, съобщиха властите. Над мястото на взрива се издигат пламъци и гъст дим.
При взрива са били ранени седем души, четирима от които са в изключително тежко състояние, информира общинският медицински център за спешни случаи.
Seven injured, four critically, after Bangkok oil refinery explosion https://t.co/RebX6jPPDe— BBC News (World) (@BBCWorld) November 26, 2026
Гражданите, намиращи се в непосредствена близост до мястото, са приканени да се евакуират незабавно поради съображения за сигурността им.
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Обширният складов комплекс е собственост на тайландския конгломерат „Банчак Корпорейшън”. Според ръководството ситуацията вече е овладяна.
Редактор: Ивета Костадинова