Мощна експлозия разтърси петролна база в югоизточната част на тайландската столица Банкок, съобщиха властите. Над мястото на взрива се издигат пламъци и гъст дим.

При взрива са били ранени седем души, четирима от които са в изключително тежко състояние, информира общинският медицински център за спешни случаи.

Seven injured, four critically, after Bangkok oil refinery explosion https://t.co/RebX6jPPDe — BBC News (World) (@BBCWorld) November 26, 2026

Гражданите, намиращи се в непосредствена близост до мястото, са приканени да се евакуират незабавно поради съображения за сигурността им.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Обширният складов комплекс е собственост на тайландския конгломерат „Банчак Корпорейшън”. Според ръководството ситуацията вече е овладяна.