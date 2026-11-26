Русия и Украйна извършиха поредна размяна на телата на загинали военнослужещи. Операцията се е състояла на 26 ноември на граничния пункт „Новая Гута“ в Беларус, съобщава беларуската информационна агенция BELTA. Русия е предала на Украйна телата на 250 загинали военни, а Киев е върнал останките на 22-ма руски военнослужещи.

Беларус е съдействала за провеждането на размяната. Според BELTA страната последователно подкрепя мирни инициативи и създава условия за диалог между двете страни, като подпомага организирането на хуманитарни коридори, събирането на разделени семейства и размяната на военнопленници и тела на загинали.

По данни на агенцията досега на територията на Беларус са проведени над 70 хуманитарни мисии за размяна. Сред по-мащабните операции е евакуацията на жители от фронтовия град Олешки в края на октомври, осъществена в Гомелска област.