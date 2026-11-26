Детските ясли и градини, училищата и студентските общежития да получават компенсации за електроенергия, така че разходите им за ток да бъдат приравнени към тези на битовите потребители. За това настояха от „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, като призоваха управляващите да включат предложението в държавния бюджет.

Депутатът от ДБ Анна Бодакова предупреди, че високите сметки за електроенергия поставят образователните институции в затруднено финансово положение. Тя показа фактура на детска градина, чийто разход за ток само за един месец възлиза на 1200 евро. По думите ѝ, когато бюджетите на детските заведения не могат да покрият подобни разходи, необходимите икономии са за сметка на средствата за децата.

Бодакова обърна внимание и на условията в студентските общежития. Тя посочи, че повече от месец получава сигнали от студенти за проблеми с електрозахранването, отоплението и топлата вода. „Вече близо месец сме без парно и топла вода. Живеем на студено, студентите боледуват, а за отопление сме принудени да разчитаме на електрически уреди въпреки забраната“, прочете Бодакова част от съобщение, изпратено от студенти.

От своя страна депутатът от „Продължаваме Промяната“ Радослав Рибарски заяви, че цената на електроенергията е достигнала 250 евро за мегаватчас. Според него държавата не може да остави образователните институции сами да се справят с последиците от високите цени на тока.

Рибарски уточни, че до момента предложението е било обсъждано единствено в парламентарната Комисия по енергетика. Той изрази очакване управляващото мнозинство да го подкрепи и да намери необходимите средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

От ПП и ДБ призоваха управляващите да демонстрират на практика заявената социална насоченост на бюджета, като осигурят защита на образователните институции от високите цени на електроенергията.