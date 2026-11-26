След успеха си в Южна Корея изложбата „Геометрия на любовта“ на Лина Патрон гостува за първи път в България - с 24 произведения, посветени на любовта, семейството и духовната връзка между хората. Художничката вплита в творбите си и глаголицата, превръщайки изкуството в мост между българската култура и света.

„Идеята на изложбата беше да се създаде културен мост между две изключително далечни места - България и Южна Корея. Чрез него искахме да предадем нещо българско, нещо специално, което да бъде усетено от корейската публика“, разказа Цветелина Патронева.

Поканата за изложбата идва от корейския художник и меценат Ким Босонг. Семейството на Патронева заминава за Южна Корея с 30 картини. В проекта участват и трите ѝ деца, които също са художници. Девет от произведенията са създадени от дъщеря ѝ, четири – от двете ѝ момчета, а останалите са нейни.

В подготовката си художничката отделя много време на глаголицата. Научава се да пише и чете на нея и прави собствени проучвания в Националната библиотека.

„Всеки един символ носи различно послание и е свързан с различни неща. Това е нашата история и нашата култура“, обясни тя.

„Намерихме пресечна точка и тя беше точно изкуството, което ни свързва, независимо от езиковата бариера и разстоянията. За мен беше важно те да усетят българската култура и българската духовност. И в крайна сметка успяха. Обратната връзка, която получавах от всеки човек, разгледал изложбата, беше, че се е докоснал до нещо различно и специално“, разказа Цветелина Патронева.

Две от картините в изложбата имат особено лично значение за авторката, тъй като съдържат цялата глаголица. Едната може да бъде видяна в Бургас, а другата беше продадена на благотворителен търг, организиран от Юницев и „Сотбис“. Средствата от продажбата са дарени за деца, пострадали от насилие.

Изложбата беше открита на 23 ноември в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас, където ще остане до края на годината. След това се планира да бъде представена и в София.

Целия разговор гледайте във видеото.