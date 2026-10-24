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Те разказа повече за писеата
„Горе главата!“ е новата постановка, в която участват артистите Здрава Каменова, София Бобчева и Боян Арсов. В ефира на "Събуди се" те разказаха за представлението и за посланието - че понякога провалите ни водят към правилния път. На сцената ще има още песни и танци, освен театрална игра.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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