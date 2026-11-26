Инфекциите на дихателните пътища са най-често срещаните към момента и могат да доведат до тежки усложнения още преди традиционния пик на грипните заболявания. За това предупреди вирусологът проф. Радка Аргирова по време на първото заседание на Съвета за здравна политика в Стара Загора, посветено на превенцията преди очакваната грипна вълна.

В момента сред децата най-разпространен е респираторно-синцитиалният вирус (RSV). Той може да има тежко протичане при най-малките, особено при децата до двегодишна възраст.

„Не подценявайте и най-малкия патологичен признак, който видите у децата“, предупреди проф. Аргирова.

По думите ѝ вирусът се разпространява по въздушно-капков път, подобно на грипа, и се очаква да засегне и хората над 65-годишна възраст. Тя обърна внимание на риска от заразяване в семействата, в които живеят няколко поколения или роднините често общуват помежду си.

Проф. Аргирова призова при първите симптоми да се вземат мерки, за да се ограничи разпространението на инфекцията.

Д-р Теодор Замфиров също акцентира върху ролята на бързите тестове и личната отговорност при заболяване.

„Бърз тест и отговорността вече на заболелия е да не разпространява вируса. И когато има такива симптоми, не трябва да ходим на работа, за да не заразим останалите си колеги. Тоест тази диагностика подпомага преминаването през епидемията да не е толкова масово. Да има освен мерки за лечение за себе си, но и да предпази околните“, посочи той.