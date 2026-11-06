Томас Маркъл, който е баща на херцогинята на Съсекс Меган, е арестуван във Флорида по подозрения за притежание на материали, свързани със сексуално насилие над деца. 

Разследването е засекретено, посочва един от източниците. Засега не е известно кога и къде точно е бил задържан 82-годишният Маркъл. Не е ясно и дали Меган е била уведомена за ареста, съобщават от CBS News.

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Снимки, публикувани от вестника „Дейли мейл“, показват Томас Маркъл в инвалидна количка, с белезници на ръцете и заобиколен от служители на ФБР.

По-рано този месец се появи информация, че в имот във Филипините са открити стотици изображения на сексуално насилие над деца, за които се твърди, че са свързани с Томас Маркъл. Той отрече обвиненията и ги определи като „болни лъжи“.

През октомври Меган заяви, че е била уведомена с писмо за „обезпокоителни обвинения“ срещу баща си още в началото на 2019 г. Миналия месец херцогинята коментира случая с изявление: „Дълбоко съм разстроена от новината, която излезе наяве през последните 24 часа. Мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали“. Меган и баща ѝ са отчуждени от 2018 г. Тя заяви, че се надява хората да разберат причините, поради които до голяма степен е прекъснала контактите си с него.

Редактор: Георги Иванов

Източник: CBS News