Томас Маркъл, който е баща на херцогинята на Съсекс Меган, е арестуван във Флорида по подозрения за притежание на материали, свързани със сексуално насилие над деца.

Разследването е засекретено, посочва един от източниците. Засега не е известно кога и къде точно е бил задържан 82-годишният Маркъл. Не е ясно и дали Меган е била уведомена за ареста, съобщават от CBS News.

Снимки, публикувани от вестника „Дейли мейл“, показват Томас Маркъл в инвалидна количка, с белезници на ръцете и заобиколен от служители на ФБР.

EXCLUSIVE: Meghan Markle's estranged dad Thomas is arrested in Florida for possessing child sex abuse material after the Daily Mail reported him to the FBI over his disturbing Mexico storage unit https://t.co/wggrxaNOwT — Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2026

По-рано този месец се появи информация, че в имот във Филипините са открити стотици изображения на сексуално насилие над деца, за които се твърди, че са свързани с Томас Маркъл. Той отрече обвиненията и ги определи като „болни лъжи“.

През октомври Меган заяви, че е била уведомена с писмо за „обезпокоителни обвинения“ срещу баща си още в началото на 2019 г. Миналия месец херцогинята коментира случая с изявление: „Дълбоко съм разстроена от новината, която излезе наяве през последните 24 часа. Мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали“. Меган и баща ѝ са отчуждени от 2018 г. Тя заяви, че се надява хората да разберат причините, поради които до голяма степен е прекъснала контактите си с него.

Редактор: Георги Иванов