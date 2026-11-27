Проливните валежи в Северозападна Гърция през нощта са предизвикали сериозни проблеми в териториалната единица Теспротия, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Най-тежко е положението в селищата Сивота и Платария, където улиците са били залети от води и наносни материали. В района на селището Филиатес се съобщава за активирали се свлачища, предава БТА.

В Сивота и Платария противопожарните служби са реагирали на 150 обаждания с искане за помощ, а трима възрастни души са били изведени от домовете си и настанени на безопасно място.

Движението на северния пътен вход на пристанищния град Игуменица се спира на интервали, за да се даде възможност за отстраняване на наносите по пътното платно.

Според извънредния бюлетин на гръцката Национална метеорологична служба интензивни валежи в района на Епир се очакват и през днешния ден, както и в нощта срещу събота. Гражданската защита е уведомила местните власти да останат в готовност и отправя призив към гражданите да не преминават дерета и потоци както пеша, така и с автомобили, по време на бури, както и няколко часа след това.

В планинските части на областта се съобщава и за прекъсвания на електрозахранването.