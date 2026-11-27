Двубоят между „Бешикташ“ и „Апоел“ (Беер Шева) от петия кръг на Лига Европа бе прекъснат в средата на първото полувреме заради масови безредици по трибуните.

Срещата се играе на неутрален терен в грузинския град Батуми, след като турските власти уведомиха УЕФА, че не могат да гарантират сигурността при провеждането ѝ в Турция.

Напрежението се усещаше още преди първия съдийски сигнал. Футболистите на двата отбора не си стиснаха ръцете при излизането на терена, а капитаните също демонстративно се подминаха.

Първият сериозен инцидент се случи в 21-вата минута. Полузащитникът на Бешикташ Салих Йозджан блъсна старши треньора на израелския тим Ран Козух, докато двамата се опитваха да стигнат до топката край страничната линия.

Реакцията от резервната скамейка на „Апоел“ бе незабавна. В конфликта се включиха футболисти и представители на двата щаба, а главният съдия Мортен Крог показа два жълти картона.

Само четири минути по-късно реферът прекрати временно срещата заради ескалиращото напрежение по трибуните.

@Besiktas Büyük Beşiktaş taraftarı, Filistin Bayrağını teslim etmemek için direniyor ! 🇹🇷🇵🇸 https://t.co/ph4XsfCWnh — Barış YILDIZ 🇹🇷 (@barisbjk24) November 26, 2026

Кадри от стадиона показаха сериозни безредици. Групи привърженици се струпаха на едно място, а седалки започнаха да летят между секторите. Изглежда, че основният конфликт е бил в сектора на феновете на „Бешикташ“. Малко след това футболистите на турския тим се приближиха до трибуната, за да разговарят с ултрасите.

Междувременно на терена се появиха медицински екипи с носилка. Един от привържениците бе изнесен в безсъзнание.

Хаосът продължи и между отделните нива на стадиона, където отново полетяха седалки. Наложи се намесата на полицията, а впоследствие на място пристигнаха и специални полицейски части.

Според турските медии причината за безредиците е палестинско знаме, което феновете на Бешикташ са показали към сектора на Апоел. Привържениците на турския клуб не се съобразили с разпорежданията на полицията, която се противопоставила на демонстрацията. Напрежението бързо прераснало в масов сблъсък, при който органите на реда използвали сълзотворен газ.

Местните медии съобщават и за привърженик, паднал от трибуните по време на безредиците. Той е бил откаран в болница.

По време на прекъсването феновете на „Бешикташ“ все пак успяха да издигнат транспарант в подкрепа на Палестина.

Срещата бе подновена след около 40 минути прекъсване. Междувременно шест турски клуба изразиха подкрепата си към привържениците на „Бешикташ“ и осъдиха действията на грузинската полиция. Това направиха „Галатасарай“, „Фенербахче“, „Трабзонспор“, „Ерзурумспор“, „Истанбул Башакшехир“ и „Самсунспор“.