След избора на новия състав на Висшия съдебен съвет, включително и на парламентарната квота, адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев заяви в ефира на „Здравей, България” по NOVA, че по-скоро е умерен песимист за реалната промяна в съдебната система.

„По-скоро съм умерен песимист, но това не е малко на фона на предишните състави на висшите съдебни съвети и безобразията, които те направиха. Тук поне има няколко лица, които се самоопределят като реформатори и които, ако не променят своите възгледи – което нерядко се е случвало в предишни състави на други висши съдебни съвети – могат да опитат да направят нещо различно”, каза той.

Според Екимджиев обаче по-тревожното е, че и в новия състав на съвета попадат компрометирани фигури. „По-тревожно е, че и в този Висш съдебен съвет – при това от квотата на „Прогресивна България”, чиито лидери обещаха да се борят с олигарсите, да прочистят съдебната система, мрежите на Петьо Еврото и Нотариуса – са вкарани хора от подземието”, заяви адвокатът.

Като пример Екимджиев посочи председателя на Окръжния съд в Пазарджик Красимир Комсалов, който е назначен в новия ВСС. „Само преди няколко години, през 2018 година, той е командирован лично от Георги Ушев в Специализирания наказателен съд”, посочи юристът.

По думите му в същото време Георги Ушев е завел частно наказателно дело срещу Явор Златанов – пострадал в аферата „Осемте джуджета”. Екимджиев припомни, че през 2006 г. Ушев е оправдал Мартин Божанов – Нотариуса за кражба на дело от съдебно деловодство, след което кариерата на Ушев е тръгнала към ръководството на специализираното правосъдие – от 2011 до 2022 г. на Специализирания и на Апелативния специализиран наказателен съд, които по-късно бяха закрити.

Според адвоката през октомври 2018 г. Ушев е постановил задържането под стража на Златанов, докато той е бил с пет операции и предстоящо премахване на бъбрек, въпреки че преди това друг съдия го е освободил под гаранция. По-късно, в болница по време на хемодиализа, Златанов е бил принуден да прехвърли дяловете на предприятието си, а на следващия ден Ушев го е освободил под домашен арест.

„Частната тъжба на Ушев – това е наказателно дело, забележете, той не търси просто обезщетение, той иска Явор Златанов да бъде признат за престъпник – неговата жертва да бъде призната за престъпник – за това, че през юни тази година в две предавания е определил Ушев, според мен съвсем меко и евфемистично, като „острие на Петьо Еврото” и че е изпълнявал указания на Петьо Еврото”, заяви Екимджиев. По думите му делото се е озовало по „криви процедурни пътеки” в съда в Пазарджик.

На въпрос дали съотношението на силите в новия ВСС ще доведе до изчистване или до прегрупиране, адвокатът изрази опасение, че определяща роля ще имат конформистите.

„Боя се, че освен представителите на откровените криминални, мафиотизирани структури във Висшия съдебен съвет, каквито за съжаление не липсват, там мнозинство ще се окажат конформистите – тези, които отиват там за лични кариерни проекти, за едно безпроблемно живуркане с високи заплати, с приходи по проекти, с търговия с влияние”, посочи Екимджиев.

Той не изключи и натиск върху реформаторите в съвета. „Ние не знаем още какво ще излезе от кутията на Пандора, точно от тези архиви на Петьо Еврото и на Мартин Нотариуса. Не знаем какво притежават специалните служби в тези стотици подслушвания на магистрати. Така че мръсотията е голяма и аз не изключвам за съжаление и някои от реформаторите да бъдат принудени със заплахи, с изнудване да променят позициите си”, предупреди адвокатът, като даде пример с член на предишен ВСС, избрана с 988 гласа от съдиите, която после се оказала „един от най-яростните бранители на мафиотизираното статукво”.

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