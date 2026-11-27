С малко въображение дори забравените в шкафовете вещи могат да се превърнат в оригинални и функционални елементи от интериора. В петъчната рубрика „Живей красиво“ Гери Малкоданска показва как вместо да изхвърляме ненужните предмети, можем да им намерим ново предназначение и да придадем индивидуалност на дома си.

Стара шахматна дъска например може да се превърне в ефектен органайзер за бижута. За целта фигурите се залепват върху дъската, която се закрепва към стената, а върху тях могат да бъдат закачени колиета, гривни и обеци. Дъската за дартс пък може да намери ново приложение като нестандартно табло за семейни снимки и любими спомени.

Неизползваните готварски книги с дебели и твърди корици могат да се превърнат в оригинална поставка за кухненски ножове, а с помощта на малко лепило зарчетата от стари настолни игри – в ефектни подложки за чаши.

Дори натрупаните през годините списания могат да намерят своето място в интериора. Подредени едно върху друго, те образуват малка декоративна масичка, която може да бъде допълнена със стилен поднос или настолна лампа.

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