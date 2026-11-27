Снимка: Стопкадър
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11 българи са пострадали в Марсилия, към момента в болница няма нито един наш сънародник
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40 минути на носилка, изчезнали стюарди и без арести – разкрития за организираната атака в Марсилия
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Фенове на „Марсилия“ нахлуха в сектора на „Левски“ и нападнаха български привърженици (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Фенове на френския „Олимпик” (Марсилия) нападнаха български привърженици на „Левски” по време на двубоя между двата отбора от Лига Европа на стадион „Велодром”. Около 10 минути преди началото на мача над 200-300 маскирани привърженици на домакините нахлуха във вътрешните коридори и атакуваха с бухалки, прътове, сигнални ракети и ножове сектора с българските фенове и зоната на официалната делегация. При инцидентите пострадаха 11 българи, а случилото се предизвика остри реакции на най-високо ниво у нас и във Франция.
Нападението е започнало 8-10 минути преди началото на срещата и е продължило до втората-третата минута от мача. По разказите на специалните пратеници на NOVA Ясен Деянов и Кирил Памуклийски в основния сектор са били около 20-40 души с най-висока категория билети от официалната делегация – предимно хора на средна възраст, жени и деца. При опита си да избягат те се оказали заклещени между клетката с организираната агитка на „Левски” и стотиците нападатели, въоръжени с железни тръби, колани и дори пожарогасител.
Пострадалите, болниците и задържаните
По данни на френската полиция петима българи са били откарани в болници в Марсилия, а други шестима са получили медицинска помощ на стадиона – общо 11 пострадали. В ефира на „Здравей, България” Кирил Памуклийски съобщи за тежко пострадал член на делегацията с черепно-мозъчна травма, чиято линейка закъсняла с над 40 минути, през които той останал на носилка в коридорите на стадиона.
В същото време генералният консул на България в Лион Надя Ванева заяви в ефира на „Здравей, България” по NOVA, че по актуална информация към 07:30 ч. в болница в Марсилия няма нито един български гражданин и в мисията не е постъпвал официален сигнал за тежко ранен сънародник, като призова всеки с такава информация да се свърже с консулството. По нейни данни няма задържани българи за безредиците – единственият административно задържан наш гражданин за нетрезво състояние вече е освободен. По информация на NOVA от сутринта все още няма и нито един арестуван от нападателите.
Пропуските в охраната и позициите на двата клуба
Според пратениците на NOVA стюардите на стадиона буквално изчезнали при тръгването на френската агитка, полицията влязла едва към 18-ата-20-ата минута, а униформените в гостуващия сектор не преминали от другата страна. По думите на Ясен Деянов билетите за „Левски” са били намалени с 85% (от близо 3500 до 500) под претекст за сигурност, но тя не е била гарантирана.
Напрежението е започнало още вечерта преди мача с хайки в града, при които пострадали трима българи, двама от които влезли в болница. По разкази на фенове шофьори на коли с Uber в Марсилия издавали локациите на хотелите на българите в групи на домакините, а в атаката са участвали и гръцки фенове на АЕК (Атина).
На полувремето ръководството на „Левски”, полицията и португалският делегат на УЕФА решили мачът да не се прекратява от страх от нахлуване на терена. Изпълнителният директор на „сините” Даниел Боримиров обяви, че клубът е предупредил УЕФА още преди три седмици за рисковете, но мерки не са взети. От „Левски” реагираха още на полувремето с позиция „Варварска атака срещу феновете на Левски!”. От „Олимпик” (Марсилия) осъдиха инцидентите и заявиха, че намесата на охраната е възстановила спокойствието, като работят с властите за изясняване на случая.
Реакциите в България и Франция
Министерството на външните работи категорично осъди нападенията и обяви, че България изпраща официална нота до Франция с настояване за пълно разследване и подвеждане на извършителите под отговорност.
В изявление на Елисейския дворец се посочва, че Макрон осъжда насилието по най-категоричен начин и е уверил българския премиер, че „тези действия няма да останат ненаказани”.
Президентът Илияна Йотова определи кадрите като потресаващи и настоя УЕФА и френските власти да потърсят отговорност. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска най-тежките наказания от УЕФА за „Олимпик” и сравни сцените с трагедията на „Хейзел”, а от „Да, България” настояха френският посланик да бъде поканен в МВнР за обяснение.
Редактор: Мария Барабашка