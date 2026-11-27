Бюджетният дефицит на България и започналата процедура заради него не са изненада, а рискът за еврофондовете ще зависи от това дали страната ще изпълни препоръките на Европейската комисия. Това коментира евродепутатът от „Обнови Европа“ Никола Минчев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Това, че влязохме в тази процедура и въобще влязохме в една спирала, в която не можем да вкараме бюджетните си политики и финанси в рамка, беше очаквано. За това предупреждавахме още при миналогодишния бюджет“, заяви той. По думите му преди да се говори за двоен стандарт в Европа, трябва да се обърне внимание на състоянието на публичните финанси у нас.

„На този етап няма риск еврофондовете да бъдат спрени, но в крайна сметка зависи как се развива процедурата и доколко спазваме препоръките, за да вкараме публичните си финанси в ред“, посочи Минчев. Той допълни, че отношението към България в ЕС зависи и от политиката на правителството. „Едно правителство, което говори в подкрепа на общите европейски политики, би било много по-добре поставено и със сигурност би имало по-голяма подкрепа и по-голяма власт“, коментира евродепутатът. Според него страната ни все по-често се разграничава от общите европейски позиции, включително с решението да се включи само в невоенната част от подкрепата за Украйна.

По отношение на следващия седемгодишен бюджет на ЕС Минчев заяви, че все още не е ясно дали България ще получи по-малко средства. „На първо място това зависи от позицията на Съвета на Европейския съюз. Европейският парламент тръгва с доста амбициозен бюджет, докато Съветът и няколко държави, така наречените нетни донори, искат голямо орязване“, обясни той. Според Минчев европейските средства трябва да се разглеждат като инвестиция, а не просто като ресурс за харчене: „Всяко евро, което похарчим, трябва да виждаме как ще се върне като повече от евро в бъдещето.“ Следващата среща на върха, на която се очаква напредък по преговорите за бюджета, е насрочена за 17 декември.

Целия разговор вижте във видеото.