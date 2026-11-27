Безпилотен летателен апарат е навлязъл за кратко във въздушното пространство на Латвия в близост до границата с Русия. В отговор са мобилизирани изтребители от мисията на НАТО за охрана на балтийските държави.

Инцидентът е станал през нощта, съобщиха латвийските въоръжени сили на 27 ноември. По данни на армията дронът е прелетял за кратко над територията на страната.

„Бяха мобилизирани изтребители от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските държави и беше задействан дрон прехващач на националните въоръжени сили“, се посочва в съобщението, цитирано от АФП.

Латвийската армия не уточнява откъде е дошъл безпилотният апарат и какъв е бил неговият вид.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. няколко държави в близост до конфликта съобщиха за навлезли или паднали на тяхна територия дронове и ракети.

По-рано тази година изтребители на НАТО свалиха два дрона над Латвия, докато изпълняваха мисията за охрана на въздушното пространство на балтийските държави.