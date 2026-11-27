Ден след като Административният съд спря предварителното изпълнение на решението за прекратяване на кметския му мандат, Благомир Коцев определи действията на Общинската избирателна комисия като предварително организирана акция за отстраняването му. На брифинг днес той благодари на съда, че е защитил демократичния принцип и правото на гражданите да избират своите представители.

Коцев постави под съмнение и основанията, на които ОИК е взела решението си. По думите му то е било базирано на сигнал отпреди година, чийто автор не е известен, а не на сигнала, послужил като формален повод за процедурата.

Кметът определи случилото се като опит да бъде отстранен бързо и без възможност за реакция от негова страна и от страна на администрацията.

„Всичко това беше направено с цел да бъда отстранен бързо и неочаквано. В момент, в който нито аз, нито администрацията, нито хората отвън можехме да реагираме. Те просто се събудиха с новината, че кметът е отстранен с мотива, че не е ходил на работа преди година, когато е бил задържан в ареста“, обясни той.

Благомир Коцев твърди, че месеци наред върху него и общинската администрация е оказван натиск с цел да бъде блокирана работата на местната власт и да бъде подготвено отстраняването му от поста.

На брифинг днес кметът заяви, че служители в общината са били убеждавани, че скоро ще има нов кмет и трябва да се подготвят за промяна в управлението. По думите му зад този натиск стоят бизнес групи с представителство в Общинския съвет, които имали интерес да поставят свой човек начело на града.

Коцев направи и сериозни твърдения за намеса на хора, свързани с тези групи, в работата на общинската администрация. Той не посочи конкретни имена в изказването си.

„Цялата тази ситуация, която се разигра в ОИК, не е нещо, което е станало спонтанно. Това е отдавна организирано мероприятие, което върви от месеци. Хората говориха, в администрацията знаеха, всички бяха деморализирани. Целта беше кметът да е винаги под един постоянен страх”, добави още той.