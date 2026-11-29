Токов удар на територията на ТЕЦ „София“ е предизвикал сериозен пробив в топлопреносната мрежа. В резултат на това абонатите в районите, обслужвани от ТР „София“, включително в централната градска част на столицата, са усетили влошаване на топлоподаването. Това съобщават на сайта си от „Топлофикация София“.

Пробивът е на ул. „Кирил и Методий“, в участъка между ул. „Вашингтон“ и бул. „Мария Луиза“.

Всички аварийни екипи на дружеството са мобилизирани и работят по локализирането на аварията и дренирането на участъка, за да бъде установен нейният мащаб.

В част от засегнатите райони топлоподаването вече се нормализира. Очаква се до края на неделния ден нормалното топлоподаване да бъде възстановено за по-голямата част от абонатите, а за останалите – до понеделник на обяд.