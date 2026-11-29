Да работиш това, което те прави щастлив, и да бъдеш сам господар на времето и решенията си - това е едно от най-големите предимства на работата за себе си. В това вярва Сийка Чавдарова, която след години на интензивна работа, многобройни ангажименти и почти непрекъснато бързане решава да промени посоката и да постави личния си живот на първо място. Тя успява да сбъдне мечтата си - да отвори собствена пекарна в Белащица.

„Винаги съм казвала, че хората, които имат възможност да работят това, което ги прави щастливи, са най-щастливите хора. Това е най-якото нещо - да работиш за себе си“, споделя тя.

Макар днес да е убедена в избора си, признава, че понякога се чуди защо толкова дълго е отлагала тази крачка. Работата за себе си обаче има и своята цена - тя изисква дисциплина, постоянство и голяма отговорност.

„Работата никога не спира. Винаги си на линия, особено по празниците, когато другите хора празнуват, а ти работиш. Но от друга страна, сам определяш работното си време, сам решаваш какво трябва да свършиш днес, сам си правиш графика и си поставяш целите. Всичко зависи от теб. Това, което не си направил, е твоя отговорност. Това, което си направил, също е твоя отговорност. Няма по-хубаво от това“, казва тя.

Родена в Сливен, тя преминава през различни професионални етапи, които изграждат характера ѝ и я учат на дисциплина, отговорност и работа с хора. Завършва Техникума по обществено хранене, а една от първите ѝ значими професионални стъпки е в голяма телекомуникационна компания. „Започнах там доста млада и се научих на голяма дисциплина. Разбрах, че колкото по-добре работя, толкова по-добри доходи мога да имам и толкова повече възможности ще се откриват пред мен“, разказва тя.

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