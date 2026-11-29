Сериозни пропуски в организацията на сигурността, забавена медицинска помощ и отношение към пострадалите, което буди недоумение. Това разказа в „На Фокус” Александър Сарафов, който е очевидец на сериозните безредици преди мача между „Левски“ и „Олимпик“ (Марсилия) от Лига Европа, при които пострадаха български фенове.

Той е помагал в изнасянето на ранените. По думите му случилото се е можело да има още по-тежки последици, ако не е било закъснението на младежкия отбор на „Левски“, чиито футболисти са под 18 години. „Няколко момчета просто се забавиха и закъсняхме с пет минути за мача. Влязохме, след като ексцесиите вече се бяха случили. Тези деца щяха да бъдат на същото място, където бяха самите сблъсъци“, разказва Сарафов.

Става въпрос за група от около 30 деца, които е трябвало да присъстват на стадион "Велодром" заедно със семействата на футболистите и треньорския щаб. Според Сарафов това опровергава твърденията, че присъствието на допълнителни представители на българската делегация е било причината за инцидентите.

Той подчертава, че нападнатите са били официални представители на клуба, а не привърженици, настанени в сектора за гостуващи фенове. „Те не са влезли в сектора с гостуващите фенове. Нападнати са хора от официалната делегация - лица, които присъстват на всички мачове, дори когато те се играят без публика“, посочва Сарафов.

Междувременно двама от пострадалите са останали в болници в Марсилия. Единият е в стабилно състояние и се е очаквало да се прибере в България, докато другият е в интензивно отделение с тежки травми на главата. „Състоянието на другия човек продължава да бъде много тежко. Той е в интензивно отделение, с два хематома в главата. В момента лекарите се борят за живота му“, разказа Сарафов.

Освен самото нападение, сериозно възмущение у него е предизвикало и отношението към децата от българската група. По думите му те са били предупредени, че трябва да напуснат стадиона в рамките на пет минути, като в противен случай нито полицията, нито футболният клуб „Олимпик" (Марсилия) ще поемат отговорност за сигурността им. „Не можеш да кажеш на деца, че ако не напуснат стадиона до пет минути, никой няма да отговаря за тяхната сигурност. Това е пълно подценяване на ситуацията, при това на място с история на подобни сблъсъци и проблеми“, коментира той.

Сарафов разказва и за шокираща ситуация след края на срещата. Докато българските представители били ранени и окървавени, в съседния сектор хора продължавали да се хранят и да пият. „Хората около нас бяха в кръв, а други седяха, пиеха и дори се подсмихваха. В същото време полицията не предприемаше абсолютно никакви мерки“, твърди той.

По думите му медицинската помощ е пристигнала след повече от 90 минути. Освен това българската група е трябвало да чака още два часа и половина след края на мача, преди да получи възможност да напусне стадиона с автобуси.

Според него предварителните уверения за гарантирана сигурност на стадиона не са били изпълнени. Той обърна внимание и на факта, че между 200 и 300 души са успели да преминат през отворени тунели, носейки бухалки, пръти и боксове. „Беше заявено, че сигурността на всички присъстващи на стадиона ще бъде гарантирана на 100%. Това обаче не се случи. Сигурността не беше гарантирана дори на официалните лица“, заявява той. И допълва, че цяло чудо е, че няма жертви.

Сарафов определя като спекулативни и опитите нападателите да бъдат оправдавани с твърдения за провокация от страна на българската делегация.

Най-тежката равносметка според него остава фактът, че само няколко минути са разделили групата с български младежи от мястото на сблъсъците. „Късмет е, че не се случи нещо още по-тежко с пострадалите в този момент. Някой можеше, не дай си Боже, да издъхне на място“, посочва той.

Целия разговор гледайте във видеото.

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