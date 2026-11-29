Външното министерство е трябвало да има по-активна роля и да реагира своевременно след нападението над феновете на „Левски” в Марсилия. Това заяви бившият министър на външните работи и бивш посланик на България в Турция Надежда Нейнски в ефира на „На фокус”.

По думите ѝ дипломатическото ведомство разполага с необходимите инструменти и представители на място, които трябва да се намесят при подобни ситуации. „Направи ми впечатление, че външното министерство сякаш отсъства. Ролята на външно в такива казуси е много голяма. Не е работа на премиера или на президента да се свързват с колегите си. Всъщност външното министерство има инструментариум и хора на място, които в една такава ситуация трябва да реагират адекватно”, коментира Нейнски.

Тя подчерта, че не са достатъчни само официалните декларации и осъдителните позиции на институциите. „Аз като човек, филолог, ще кажа, че епитетите винаги компенсират липсата на действие. Какво означава да осъдиш много сериозно или да осъдиш само сериозно? Тук се очаква по какъв начин българската държава ще демонстрира желание да се изясни случаят и да бъде потърсена отговорност на виновниците за този инцидент”, заяви бившият външен министър.

Според нея е имало предварителни индикации за напрежение около мача, което е налагало по-активно присъствие на българските дипломатически представители. „Логично е представителите на българската държава, в лицето на посланика ни в Париж или консула, който е най-близо, да отидат преди това. Най-малкото, когато се случи инцидентът, можеше да бъдат на място”, посочи Нейнски.

Тя засегната и темата за разширяването на конфликта между Русия и Украйна към Средиземно море след атаката срещу руски военен кораб в либийското пристанище Бенгази. Според Нейнски продължителността на войната увеличава рисковете за сигурността и извън непосредствената зона на бойните действия. „Определено има серия провокации, които бяха направени и в Черно море. Знаете, че имаше провокации по отношение на Полша, провокации по отношение на Балтийските държави”, посочи тя.

Бившият външен министър направи разграничение между атаките срещу търговски кораби и удара по руския военен кораб, за който каза, че е превозвал оръжие. „Когато една война продължи толкова дълго, тя започва да създава рискове. Турция има отношение към случващото се в Черно море, не само по отношение на Средиземно море. Разбираема е тревогата на държавите в Средиземно море за това, че конфликтът може по някакъв начин да се пренесе и там”, заяви Нейнски.

Целия разговор гледайте във видеото.

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