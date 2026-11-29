Цветан Цветанов беше вътрешен министър и дългогодишна дясна ръка на Бойко Борисов. След като напусна ГЕРБ, той заговори за лошите практики в партията. Сега се подготвя за местните избори догодина, на които планира да се яви със собствен политически проект. Ще участва ли самостоятелно във вота, защо беше отстранен кметът на Варна и кой разпределя порциите в града? Цветан Цветанов пред Саня Петкова в рубриката „Обществен контрол“.

Цветанов отправи остри критики към Бойко Борисов за управлението на Варна и влиянието на икономически интереси върху местната власт. Той коментира отстраняването на кмета Благомир Коцев, ролята на бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, и отношенията между политиката, бизнеса и организираната престъпност в града.

По думите на Цветанов проблемите във Варна са резултат от натрупани с години зависимости и икономически интереси, които оказват влияние върху решенията на общинската власт. Той припомни, че в началото на мандата си Благомир Коцев е разполагал с подкрепа в Общинския съвет от формации, срещу които впоследствие се е противопоставил.

„Много голяма е вината не на ГЕРБ, а вината е на Бойко Борисов. Защото Бойко Борисов еднолично определяше кой да бъде водач на Варна“, заяви Цветанов. Според него през последните две години от управлението на Иван Портних влиянието на бизнесмена Славов е било особено силно.

Бившият вътрешен министър коментира и връзките на бизнесмена с местни политически и икономически структури. Той заяви, че според информацията, изнесена в публичното пространство, Даниел Славов има сериозно влияние във Варна. Цветанов твърди, че има срастване на икономическите интереси и представителите на криминалния контингент в града.

Той коментира и темата за корупцията в пътното строителство, включително скандалите около магистрала „Хемус“. Цветанов заяви, че по време на мандата му като вътрешен министър корупционният натиск е бил нисък според изследванията на Центъра за изследване на демокрацията. Той обаче беше категоричен, че днес са необходими конкретни действия, а не взаимни политически обвинения. „Времето на обвиненията, чисто политически и популистки, приключи“, коментира той.

Цветан Цветанов обяви още, че подготвя участие в предстоящите местни избори със собствената си платформа „Заедно за силна община“. По думите му вече се разработва стратегия за около 50-60 общини. Проектът ще бъде с център-дясна насоченост и ще остане отворен за партньорство с други политически формации и организации.

На въпрос дали ще търси сътрудничество с формацията на Румен Радев Цветанов посочи, че двете политически платформи имат различна идеологическа насоченост, но не изключи възможността за пресичане на интереси в отделни общини.

Той отрече да е изчаквал отслабването на ГЕРБ, за да говори за проблемите в партията. „Аз се опитах да го направя през 2021 година, когато създадох „Републиканци за България“, заяви Цветанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Репортер: Саня Петкова