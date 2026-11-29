Отвлича ли Русия украински деца и променя ли самоличността им? Тези шокиращи твърдения, които още през първата година на войната в Украйна звучаха почти невероятно, се оказаха обект на мащабни журналистически разследвания. Става въпрос за хиляди украински деца, включени в програми за преместване и асимилация в Русия.

Това разкриват и потвърждават в поредица от разследвания кореспондентите на "Би Би Си" в Русия и Украйна. След години работа те събират част от разтърсващите свидетелства в книгата „Откраднати“, която вече може да бъде слушана на българския пазар в Storytel. С авторите на разследванията разговаря Саня Петкова.

„Казвам се Святослав Хоменко. Роден съм в малко село близо до Житомир, на около 150 км от Киев. Исках да разказвам на хората истории, включително за политиката, на разбираем и достъпен език. Така се насочих към политическата журналистика“, представя се журналистът от "Би Би Си".

„Аз съм Нина Назарова и съм от Тула. Това е град, който се намира на около 200 км от Москва. Започнах да отразявам войната, защото това беше най-малкото, което можех да направя“, разказва неговата колежка от британската медия.

Вашите разследвания за отвлечените украински деца от Русия са и причината да напишете книга. Как започна всичко?

Нина Назарова: Всичко започна през април 2022 г. Редакторите ми възложиха да присъствам на една пресконференция. Членове на Комисията по правата на детето в Русия и други висши длъжностни лица съобщиха данни за украинските деца, преместени в Русия още преди пълномащабната инвазия – дни преди началото ѝ.

Това ме шокира, защото говореха за тях в същия контекст, в който говореха за руснаците. Ставаше въпрос за украински деца от окупираните територии. Обсъждаха как да бъдат настанени в семейства и как да бъде организиран животът им в Русия.

Осъзнах, че това ще се превърне в огромен проблем в бъдеще. Затова започнах да търся информация, да проучвам и да издирвам конкретни случаи на разделени семейства.

Святослав Хоменко: Темата за украинските деца е може би един от най-малко разглежданите аспекти на войната. Когато мислим за войната, обикновено си представяме бомбардировки, обстрели, оръжия, кръвопролития и бежанци. Но рядко мислим за децата, които може да имат къде да спят и какво да ядат, но са отведени от собствената си страна, често и разделени от семействата си.

Русия е изградила система за промяна на тяхната самоличност – за превръщането им от малки украинци в малки руснаци. Целият държавен апарат на една мощна държава работи в тази посока. Затова представихме четири истории на семейства, чиито деца са били отведени в Русия. Проследихме пътя на тези деца, като всяка история има различна развръзка“, обяснява журналистът.

Какво се случва с тези деца, след като бъдат отведени в Русия? Живеят ли добре?

Святослав Хоменко: Не можем да кажем, че всяко от тях получава добро ново семейство, вкусна храна и възможност да учи в най-добрите училища. Има различни индивидуални случаи. Проблемът е, че Русия умишлено прикрива случващото се и укрива информация за тези деца.

Нито аз, нито Нина, нито украинската държава сме сигурни дори колко точно са те. Затова смятам, че има стотици и хиляди случаи на украински деца, за които не знаем нищо“, казва Хуменко.

Когато разговаряте с децата и техните родители, какво ви казват най-често? Коя е най-голямата им болка?

Нина Назарова: Общото чувство, което изпитват тези деца, е безсилието. Имаше например едно момче, което беше изпратено в летен лагер, но след това не беше върнато на родителите си. Трябвало е да остане там три седмици, но се е върнало от Русия едва след седем месеца.

Това, което описва за преживяното през тези седем месеца, е много тежко. Самият той вероятно не знае как да определи състоянието си, но от разказа му става ясно, че е преживял състояние, наподобяващо депресия“, разказва журналистът.

Родителите имат ли връзка с децата си, докато те са в Русия?

Святослав Хоменко: Обикновено имат връзка, не са напълно разделени. Но ето какво се случва – Русия създава огромни бюрократични пречки пред родителите, които искат да си върнат децата. Например понякога се налага да се подложат на ДНК тест, за да докажат роднинската си връзка със собственото си дете.

Каква е причината за отвеждането на тези деца?

Нина Назарова: Трудно е да се каже. Първо, Русия представя тези премествания и депортации като спасяване и евакуация на деца. Не признава, че извършва нещо нередно. Систематичното преместване на деца от една група и опитите за промяна на тяхната идентичност са сред действията, които могат да бъдат разглеждани в контекста на геноцида.

Децата са много подходящи за пропагандни цели. Когато започнеш да казваш на собственото си население, че спасяваш деца, че се бориш за тях и ги защитаваш, а след това показваш по телевизията пропагандни репортажи за това как започват новия си прекрасен живот на други места, това помага за оправдаването на войната в Русия“, посочва журналистът.

Кой стои зад този процес в Русия? Кои са хората, които го организират?

Нина Назарова: Мария Белова е лицето на всички тези премествания още от самото начало. А Путин също е знаел за тях поне от март 2022 г. и ги е одобрил. Разполагаме с видеозапис от среща между него и Мария Белова, на която се обсъждат преместванията на децата. Той казва, че те трябва да намерят нови семейства в Русия.

Какво смятате, че ще се случи оттук нататък? Ще приключи ли скоро войната в Украйна и ще спрат ли всички тези ужасни неща?

Святослав Хоменко: Разбира се, всички се надяваме тази война да свърши. Ние, украинците и украинският народ, искаме тя да приключи още днес. Но реалистично погледнато, не мисля, че ще има някакъв голям напредък до края на зимата. Просто не забравяйте, че ненаказаното зло винаги се завръща по-силно. И не забравяйте кое е зло и кое е добро. Не ги смесвайте.

Репортер: Саня Петкова