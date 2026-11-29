Състоянието на Велислав Велков - фенът на "Левски", който получи най-тежки травми по време на безредиците преди мача с "Олимпик" (Марсилия), се влошава. "Вече е на командно дишане и с висока температура - почти 40 градуса. Господ да му помага", написа в личния си профил във Facebook Тодор Батков-младши.

Велков остава в болница в Марсилия, тъй като състоянието му не позволява да бъде превозен до България със "Спартан"-а, който беше изпратен да върне други двама наши сънародници, получили травми по време на безредиците.

Възможно е да се наложи на мъжа да бъде направена операция. При него в болницата е бил Димитър Петров, който е завеждащ консулската ни служба в Лион.

„Състоянието на нашия сънародник е стабилно, но след консултации и с български специалисти френските лекари решиха, че трябва да бъде извършена операция, която ще се състои в следващите часове. Той не беше транспортиран, за да бъде предпазено здравето му и да се предотврати евентуално влошаване на състоянието му, тъй като пътуването със самолет крие рискове при такъв вид травми“, заяви в ефира на NOVA Петров.

ВСИЧКО ЗА СБЛЪСЪЦИТЕ В МАРСИЛИЯ С ФЕНОВЕ НА "ЛЕВСКИ" ВИЖТЕ ТУК